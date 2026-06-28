La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan. Après l'ouverture rapide du score par Eldor Shomurodov, les Congolais ont renversé la vapeur et ont remporté leur tout premier match dans l'épreuve grâce à un doublé de Yoane Wissa et à un but de Fiston Mayele. Troisième de son groupe, le Congo défiera l’Angleterre mercredi au stade des seizièmes de finale. L’Ouzbékistan, lui, quitte la compétition.

L’Ouzbékistan, qui n’avait qu’une chance théorique d’éviter l’élimination, a d’emblée pris le Congo à la gorge et a même semblé prendre l’avantage dès la vingtième seconde par l’intermédiaire de Shomurodov, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Ce fut un avertissement sérieux.

Les Ouzbeks ont ensuite enchaîné les occasions à un rythme effréné, jusqu’à ce que Shomurodov, bien lancé en profondeur, lobe majestueusement le gardien Lionel Mpasi d’une louche du gauche : 0-1.

Le Congo a alors réagi et lancé plusieurs offensives. Nathanaël Mbuku a entrepris un dribble avant de récupérer le ballon, servi par Arthur Masuaku puis Brian Cipenga à l’entrée de la surface. Après un bon premier contrôle, Mbuku a tiré dans le petit filet, mais l’arbitre a finalement signalé une faute préalable.

Dès le départ de son action, Mbuku a touché Sherzod Nasrullaev au visage avec son coude, ce qui a poussé l’arbitre Felix Zwayer, après consultation de la VAR, à annuler la réalisation. Les Congolais ont maintenu la pression et se sont à nouveau approchés du but par l’intermédiaire de l’attaquant de Newcastle United, Wissa, dont la frappe a frôlé la lucarne.

Si la première période a clairement appartenu aux Ouzbeks, les Léopards ont ensuite pris le contrôle. Ils ont multiplié les occasions, notamment par Wissa, pour faire sauter le verrou adverse. L’attaquant de Premier League aurait d’ailleurs dû mieux exploiter sa tête.

Le verrou ouzbek a fini par céder, aidé par une erreur de la star Abdukodir Khusanov, défenseur de Manchester City, qui a trop tardé et a accroché Wissa. L’attaquant a transformé le penalty pour égaliser (1-1).

Les Congolais, dos au mur, ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille. Meschack Elia, fraîchement entré en jeu, a immédiatement apporté un souffle nouveau. Après un dribble éclatant, son tir dévié a été repris avec opportunité par Mayele : 2-1.

Dans le temps additionnel, Wissa a mis la cerise sur le gâteau congolais. Elia a conservé le ballon après un sprint impressionnant et l’a remis à Wissa, qui a une nouvelle fois confirmé son statut de joueur vedette du Congo par une superbe frappe dans la lucarne : 3-1.