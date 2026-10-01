Selon les informations de Bild, le vétéran du Bayern Munich Serge Gnabry mènera l’équipe nationale allemande sur la pelouse jeudi soir, à l’Allianz Arena, en tant que capitaine.

Selon cette source, le joueur de 31 ans sera également titulaire contre les Serbes. Avec 61 sélections, Gnabry est de toute façon le joueur le plus expérimenté de l’effectif actuel de Klopp.

Lors de la conférence de presse mercredi, le sélectionneur avait encore entretenu le mystère à la question du capitaine. Il n’avait pas révélé quel joueur endosserait ce rôle.

Normalement, le coéquipier de Gnabry au Bayern, Joshua Kimmich, est le capitaine attitré de la sélection allemande, mais le milieu de terrain n’a plus été retenu par Klopp pour la deuxième partie des matches internationaux contre la Serbie et la Grèce et est donc reparti.

Gnabry, en revanche, faisait partie des six joueurs autorisés à rester avec la sélection allemande même après les deux premiers matches de Klopp. Contre la Hollande (1-1) et la Grèce (0-1), il est entré en jeu.

Après n’avoir pris qu’un seul point en deux matches, l’équipe d’Allemagne est presque déjà condamnée à s’imposer face à la Serbie. En cas de défaite, une relégation en Ligue B menace, ce qui pourrait avoir des conséquences concernant le tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028.