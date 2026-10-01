La quatrième victime : la sélection saoudienne perd un nouveau joueur avant le match face au Qatar

L'équipe nationale saoudienne a perdu un nouveau joueur, avant de disputer le match décisif contre le Qatar, dans la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affrontera son homologue qatarie après-demain samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Zakaria Hawsawi, latéral de l'équipe nationale saoudienne, ne sera pas en mesure de participer face au Qatar, ni même lors de la finale en cas de qualification.

Cela intervient après que le latéral d'Al-Ahli saoudien s'est blessé lors de la victoire sur l'Irak sur le score de deux buts à zéro, avant-hier mardi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition.

Zakaria Hawsawi devient le quatrième joueur que l'Arabie saoudite perd lors de la Coupe du Golfe 27 en raison d'une blessure, après le gardien Nawaf Al-Aqidi, le milieu de terrain Alaa Al-Haji et le défenseur Hassan Kadesh.

Il convient de rappeler que le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, s'appuie principalement sur Mutaib Al-Harbi au poste de latéral gauche, tandis que Zakaria Hawsawi avait été aligné face à l'Irak afin de le ménager.