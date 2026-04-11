Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a mis en garde Al-Hilal avant son duel face au club qatari Al-Sadd, prévu mardi sur la pelouse du stade Prince Abdallah bin Abdulaziz de Jeddah, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’AFF.

Les Bleus affronteront Al-Sadd, lundi prochain, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’AFC.

Sur son compte officiel « X », il a publié un tweet pour mettre en garde le club saoudien contre tout relâchement, estimant que les Qataris préparent un match historique.

« Attention, le club qatari Al-Sadd se prépare pour un match historique contre Al-Hilal. Si Al-Hilal ne joue pas contre lui comme en finale, la qualification ira à Al-Sadd », a-t-il averti.

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Et d’ajouter : « Je l’ai dit tôt : le Leader va disputer un match difficile et piégeux ; pour Inzaghi et son groupe, l’unique plan lundi doit être “zéro erreur” ».

Al-Hilal vise un retour sur le trône asiatique après avoir manqué les trois dernières éditions ; son dernier titre remonte à 2021, suivi d’une finale perdue et de deux éliminations en demi-finale.