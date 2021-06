La psychiatre de Maradona nie toute responsabilité dans sa mort

Les personnels soignants chargés de s'occuper de Diego Maradona sont sous le coup d'une enquête depuis la disparition de l'idole, en novembre dernier.

Agustina Cosachov, psychiatre en charge du suivi de Diego Maradona avant sa mort, a longuement été entendue par la justice argentine. L'ensemble des personnels soignants en charge du suivi médical de l'idole du football albiceleste fait en effet l'objet d'une enquête pour "homicide involontaire" depuis la disparition de D10S, en novembre dernier.

Peu après avoir fêté ses 60 ans, le champion du monde 1986 s'est éteint le 25 novembre dernier dans sa résidence du nord de Buenos Aires d'une crise cardiaque, alors qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé.

Dans la foulée, la justice argentine a été saisie pour enquête sur l'éventuelle responsabilité de sept soignants qui s'occupaient de lui au moment de sa disparition, parmi lesquels le docteur Cosachov.

Cette dernière a laissé le soin à son avocat, Vadim Mischanchuk, de s'exprimer devant les médias à l'issue de l'audience. "La docteur a apporté les preuves qu'elle n'a pas commis un homicide", a-t-il affirmé.

"Il n'existe aucun soupçon selon lequel les médicaments psychiatriques ont pu, à ces doses, provoquer une défaillance du coeur. La pathologie cardiaque découverte lors de l'autopsie ne se traduisait par aucun symptôme lorsque le patient était en vie, raison pour laquelle il n'a pas été traité pour cela dans les cliniques où il a été soigné.

"Quand il a quitté la clinique Olivos (où il avait été opéré d'un hématome dans la tête quelques semaines avant son décès) son coeur fonctionnait bien."

Dans un long rapport, les experts chargés d'enquêter sur la mort de Maradona avaient affirmé qu'il avait été "abandonné à son sort" et aurait eu "plus de chances de survivre" s'il avait été préalablement hospitalisé.

"Compte tenu du tableau clinique, clinico-psychiatrique et du mauvais état général, il aurait dû poursuivre sa rééducation et son traitement interdisciplinaire dans une institution appropriée", précisait notamment ledit rapport.

Deux des filles de Maradona, Gianinna et Jana, avaient déclenché une procédure judiciaire après la mort de leur père, visant notamment le neuro-chirurgien Leopoldo Luque, responsable selon elles de la détérioration de l'état de santé de leur père dans les dernières semaines de sa vie.

En plus de Luque et Cosachov, cinq autres personnes font également l'objet d'une enquête : un autre psychologue, deux infirmiers (un homme et une femme) qui étaient au chevet de Diego Maradona, ainsi que le superviseur de ces infirmiers et un médecin coordinateur de l'hospitalisation à domicile sont concernés.