Loin du vacarme et de la tension qui précèdent les grandes finales, Lamine Yamal a choisi d'entrer dans l'histoire avec le calme de ceux qui ont confiance. Une vidéo dévoilée par la sélection espagnole après le sacre a révélé la mentalité d'un champion qui n'a pas encore vingt ans, un joueur qui voyait le trophée avant même de le toucher.

La Fédération espagnole de football a diffusé, via ses canaux officiels, des images exclusives jamais montrées auparavant, tournées dans les dernières heures qui ont précédé la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. On y voit l'ailier du Barça s'exprimer d'un ton calme mais déterminé.

Dans la vidéo enregistrée avant qu'il ne foule la pelouse, Yamal a déclaré : « Nous rentrerons en Espagne champions du monde. » Une phrase courte, qui semblait alors n'être que le souhait d'un jeune homme, avant de se transformer, au coup de sifflet final, en une prophétie réalisée par les hommes de l'entraîneur Luis de la Fuente.

Pour Yamal, ce tournoi n'a pas été qu'une question de statistiques offensives. Bien qu'il se soit contenté d'un seul but tout au long du parcours au Mondial, son influence dépassait le langage des buts. Il a participé à tous les matches et n'a manqué le onze de départ que lors de la rencontre inaugurale, en raison d'un pépin physique, avant de devenir l'arme la plus dangereuse de l'Espagne par son audace, sa vitesse et sa capacité à démanteler les défenses adverses.

Ce qui frappe dans cet enregistrement divulgué, ce n'est pas seulement sa confiance, mais aussi son calme étonnant avant le plus grand match de sa vie. Il a en effet reconnu : « Je ne suis pas nerveux, je crois que nous ne réalisons pas encore totalement que nous allons jouer une finale de Coupe du monde. »

Il a conclu son message par la phrase qui résume sa mentalité de gagnant, et qui a servi de titre après le sacre : « Je ne pense jamais à la défaite, l'idée de perdre ne m'effleure jamais, tout ce que j'imagine, c'est de soulever le trophée. »

Avec cette mentalité, qu'il est rare de trouver chez un joueur de dix-neuf ans, Yamal ne retourne pas au Barça le 12 août seulement comme un joueur prometteur, mais comme un champion du monde venu confirmer qu'il n'est plus l'avenir du football, mais bien son présent.