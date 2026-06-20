« La prophétie du sacre »… Une étrange coïncidence place le Maroc sur la voie du titre mondial

La sélection marocaine se retrouve au cœur d’un curieux hasard historique qui pourrait l’emmener vers son rêve de remporter la Coupe du monde 2026. Tirée au sort dans le groupe 3, elle rejoint une poule qui a couronné les champions des deux dernières éditions.

Selon le site « Al-Arabi Al-Jadid », la « prophétie de victoire » s’attache désormais à ce groupe 3 : c’est de là que sont sortis les deux derniers champions du monde, ce qui place les Lions de l’Atlas sur la voie d’un exploit sans précédent.

En 2018, la France avait terminé en tête du groupe 3 avec 7 points avant de battre la Croatie (4-2) en finale pour conquérir son deuxième titre.

Le scénario s’est répété au Qatar en 2022 : l’Argentine, malmenée après une défaite initiale contre l’Arabie saoudite, a finalement dominé le groupe 3 avant de rejoindre le toit du monde en battant la France aux tirs au but en finale.

Pour l’édition 2026, le groupe 3 réunit le Brésil, le Maroc, Haïti (déjà éliminé) et l’Écosse ; toutefois, la lutte pour le trône devrait opposer la Seleção aux Lions de l’Atlas.

Même si le Brésil, emmené par Carlo Ancelotti et ses stars, part favori, le Maroc possède des arguments solides après son exploit historique en demi-finale de la Coupe du monde 2022, devenant la première sélection arabe et africaine à atteindre ce niveau.

Cette étrange coïncidence offre au Maroc une occasion en or d’entrer dans l’histoire, d’autant plus que l’équipe dispose d’une génération exceptionnelle de joueurs et d’une expérience de la compétition à ce niveau, ce qui rend le rêve de remporter son premier titre tout à fait réalisable.

Le Maroc pourra-t-il perpétuer la « malédiction du groupe C » et offrir à l’Afrique et au monde arabe le premier sacre de son histoire ?