La prolongation de Mbappé, le départ de Wijnaldum... Quel mercato d'hiver pour le PSG ?

Le mercato d'été du Paris Saint-Germain a été l'un des plus spectaculaires de l'histoire. Profitant principalement de la libération de plusieurs stars de renommée mondiale, le club du Parc des Princes a ajouté Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et, bien sûr, Lionel Messi à ses rangs. Achraf Hakimi a été signé pour un montant initial de 60 millions d'euros en provenance de l'Inter, tandis que le prometteur arrière gauche Nuno Mendes est arrivé du Sporting CP.

Ces ajouts ont donné au club une équipe aux proportions galactiques, mais les résultats ont été plus spectaculaires sur le plan marketing que sur le terrain. Parmi les arrivées de l'été, seul Achraf Hakimi a réellement impressionné sur une base régulière. Georginio Wijnaldum a eu du mal à trouver un rôle dans l'équipe de Mauricio Pochettino, Sergio Ramos a passé la plus grande partie de la campagne à se battre contre des blessures et Messi n'a, étonnamment, qu'un seul but en Ligue 1 à son actif.

Si le PSG compte 13 points d'avance en tête du classement de la Ligue 1, c'est en grande partie grâce à la qualité individuelle de Kylian Mbappé plutôt qu'à une quelconque cohésion au sein de l'équipe, tandis qu'en Ligue des champions, les Parisiens ont été punis pour avoir terminé deuxième de leur groupe en tirant le Real Madrid dans un match spectaculaire en huitième de finale.

Alors, quel type d'activité sur le marché des transferts peut-on attendre au Parc des Princes pendant le mercato d'hiver ? GOAL vous explique tout ci-dessous...

Arrivées potentielles

Il est clair que le PSG n'a pas encore atteint son rythme de croisière cette saison, mais ce n'est pas un problème dont il est actuellement en mesure de s'affranchir en signant des recrues. Les problèmes financiers causés par les Covid-19 n'ont pas épargné le PSG, et bien qu'ils aient réussi à attirer de grands noms en été, ils ont étiré leur budget pour la saison et il est très peu probable qu'ils cherchent à faire de nouvelles acquisitions en janvier. L'essentiel de l'opération de transfert du PSG en janvier sera plutôt axé sur la réduction d'un effectif pléthorique.

Départs potentiels

Le PSG a déjà réussi à céder Rafinha à la Real Sociedad via un prêt, mais sept ou huit autres joueurs pourraient suivre le Brésilien à la porte. En effet, le club écouterait les offres pour les milieux centraux Ander Herrera, l'un des meilleurs du club en début de saison, et Leandro Paredes, qui a longtemps été lié à un retour en Serie A. De même, en défense, Thilo Kehrer et Abdou Diallo sont des joueurs qui pourraient potentiellement partir en janvier.

La polyvalence est l'un des points forts de ces deux joueurs, et il est peu probable que le PSG les laisse partir tous les deux, l'international allemand étant le plus menacé. De même, Layvin Kurzawa n'est pas dans les plans de Pochettino et il est prioritaire de trouver un preneur pour l'arrière gauche, tandis que le troisième gardien Sergio Rico est un autre qui pourrait être vendu.

Prêts

Le départ le plus important au Parc des Princes en janvier pourrait être celui de Wijnaldum. L'international néerlandais a déjà été évoqué pour un retour en Premier League après un début de carrière inefficace en France. Le PSG tient à garder Wijnaldum dans son giron, et s'il doit partir, ce sera très probablement sous forme de prêt.

La situation de Mauro Icardi est légèrement différente. Le PSG pourrait bien finir par le laisser partir en prêt, mais il préférerait trouver un acheteur pour l'Argentin. Icardi a été la principale victime de l'arrivée de Messi, Mbappe occupant désormais le rôle du joueur de 29 ans dans l'axe de l'attaque.

L'ancien capitaine de l'Inter Milan n'a inscrit que cinq buts et n'apporte pas grand-chose d'autre à l'équipe, tandis qu'il a fait parler de lui davantage pour sa relation hors du terrain avec sa femme et agent Wanda Nara que pour sa contribution à l'attaque.

La Juventus est un admirateur de longue date d'Icardi et Turin semble être sa destination la plus probable. Cependant, les Bianconeri n'ont tout simplement pas l'argent nécessaire pour un transfert permanent à l'heure actuelle, il reste donc à voir si le PSG acceptera son offre de prêt. Par ailleurs, des prêts pourraient être accordés aux jeunes El Chadaille Bitshiabu et Eric Junior Dina Ebimbe.

Prolongations

Bien sûr, la grande histoire parmi les transferts au PSG reste l'avenir de Mbappé, dont le contrat expire cet été. Le directeur sportif Leonardo a passé une grande partie de l'année 2021 à se battre pour assurer l'avenir du champion du monde 2018 au club, mais il n'a pas atteint son objectif. Maintenant, Mbappé est libre de parler aux plus grands clubs européens et on s'attend à ce qu'il engage son avenir au Real Madrid.

En privé, le PSG reconnaît qu'il est désormais le deuxième favori pour avoir l'attaquant superstar dans ses rangs la saison prochaine, avec le joueur de 23 ans prêt à suivre son cœur à Bernabeu dans ce qui sera l'un des plus grands mouvements d'un joueur libre de l'histoire. Il se peut toutefois qu'un accord ne soit pas annoncé avant la fin de la saison.

Mbappé n'est pas le seul joueur que le PSG pourrait perdre au profit du géant espagnol. Xavi Simons pourrait être sur le chemin du retour à Barcelone après trois ans en France. Le milieu de terrain de 18 ans n'a joué qu'à trois reprises dans l'équipe première, mais il s'est forgé une solide réputation dans les rangs du centre de formation et c'est un joueur que le club souhaite conserver.

L'autre problème de contrat important qui doit être résolu est celui d'Angel Di Maria. Il a l'option d'une année supplémentaire au Parc des Princes lorsque son contrat actuel expire cet été. Il y a de fortes chances qu'il la prenne. Ainsi, bien que la perspective d'une transaction majeure au cours du mois de janvier soit mince, il y a beaucoup à faire pour garder Leonardo occupé.

Il est clair que la priorité sera de trouver une solution dans les négociations avec Mbappé, mais avec les chances de succès qui se réduisent de jour en jour, il est essentiel de dégraisser un effectif trop important.