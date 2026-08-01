La pression monte sur Infantino : la Concacaf réclame une révision de la présidence de la FIFA

Les crises de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), ne sont pas terminées. Après l'avertissement que lui a adressé l'Union des associations européennes de football (UEFA), lui demandant de démissionner, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) a appelé ce samedi à une révision complète de la présidence de la Fédération internationale.

Selon le journal « L'Équipe »français, la CONCACAF a poursuivi l'escalade de ses pressions sur Infantino, après avoir salué, dans un communiqué officiel, la décision du président de la FIFA d'abandonner le projet de vente de parts de la Coupe du monde, tout en rendant hommage à l'unité de la famille du football.

À lire aussi

Mort-né : Infantino retire son projet controversé après une tempête de critiques

Officiel : le Barça annonce une brillante recrue offensive

Le communiqué précise : « À un moment qui exigeait un leadership intègre, nos membres se sont unis pour défendre les intérêts du football sur le long terme, ainsi que les principes de bonne gouvernance. Et cette unité a prévalu. »

La CONCACAF avait déjà annoncé, plus tôt, son opposition au projet d'Infantino.

Malgré la satisfaction exprimée face au retrait du projet, la CONCACAF a affirmé qu'elle n'entendait pas s'en contenter, soulignant que « l'avenir de la Coupe du monde, le plus grand actif du football, a été élaboré en dehors de tout cadre de gouvernance existant, et sans transparence, ni concertation, ni procédures réglementaires ».

Le communiqué ajoute que ce qui s'est passé « constitue un symptôme d'une gouvernance qui a cessé de placer le football au premier plan », estimant qu'« il est indispensable de mener une révision complète de cette présidence ».

Le rapport indique que l'inquiétude de la CONCACAF rejoint les positions d'autres instances continentales, au premier rang desquelles l'UEFA, laquelle, selon des informations, a demandé à Infantino de démissionner ou de faire face à un vote de défiance.

La CONCACAF a également annoncé que ses représentants « interviendront directement, et par l'intermédiaire du Conseil de la FIFA, pour garantir que les questions de gouvernance, de responsabilité et de leadership soient traitées de la bonne manière, à travers les institutions et les procédures établies par les règlements de la Fédération internationale ».