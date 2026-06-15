La presse uruguayenne met en garde sa sélection : « N'oubliez pas ce que l'Arabie saoudite a fait face à l'Argentine »

À quelques heures du coup d’envoi de son premier match de la Coupe du monde 2026 face à l’Arabie saoudite, l’Uruguay vit dans une atmosphère d’attente et de prudence. Cette rencontre, jugée décisive pour son parcours dans le groupe H (qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert), est suivie de près par la presse locale.

Selon le quotidien uruguayen Ofición, la conférence de presse de l’entraîneur Marcelo Bielsa a fait la une des journaux. Le technicien a assumé la responsabilité du staff technique dans la série de blessures qui a frappé l’équipe avant le tournoi, tout en affirmant son grand respect pour la sélection saoudienne, qu’il a décrite comme « une équipe qui cherche à imposer son style et ne se contente pas de défendre ».

Dans un autre article, le quotidien a également passé en revue les préparatifs de l’équipe saoudienne dirigée par le technicien grec Georgios Donis, notant que la phase finale d’entraînement a livré des performances irrégulières et que le récent changement d’encadrement technique, intervenu à quelques semaines du coup d’envoi, complique toute projection sur le niveau réel du groupe, même si celui-ci compte des joueurs capables de faire la différence.

De son côté, La Diario titre : « Maîtriser ses émotions… L’Uruguay débute face à l’Arabie saoudite », insistant sur l’importance du facteur mental et mettant en garde contre la précipitation ou la tension souvent propres aux matchs d’ouverture.

La plupart des médias uruguayens estiment qu’une victoire face à l’Arabie saoudite est une obligation, et non un simple choix, car la lutte pour la première place se jouera avec l’Espagne et tout faux pas précoce pourrait placer la Celeste sous une pression immense pour la suite, selon le journal « Carrito ».

Plusieurs chroniques mettent toutefois en garde contre toute forme de dédain à l’égard des Saoudiens, rappelant leur victoire historique sur l’Argentine au Mondial 2022 et soulignant que les « Verts » savent surprendre les cadors lorsqu’ils jouent libérés de toute pression.

Sur le plan sportif, Federico Valverde et Darwin Núñez incarnent les pièces maîtresses du projet de Bielsa, tandis que les participations de Ronald Araújo et de Giorgian De Arrascaeta, toujours en phase de suivi médical, demeurent incertaines à l’aube du coup d’envoi.