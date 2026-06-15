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FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP
Abdelmawgood Samir

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La presse tunisienne, indignée après la défaite 5-0, réclame le départ de Lemoshi et de ceux qui l’ont nommé

Suède vs Tunisie
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Les Aigles de Carthage ont subi une défaite cuisante.

Les médias tunisiens ont lancé une attaque virulente contre l’entraîneur Sabri Lamouchi après la défaite humiliante concédée face à la Suède (1-5) tôt lundi matin, lors du premier match des Aigles de Carthage dans la Coupe du monde 2026.

La radio « Mosaïque FM » a réclamé le départ de l’entraîneur et de ceux qui l’ont nommé, tandis que le site « Kwarji » estimait que « la Tunisie a complètement gâché ses débuts dans la Coupe du monde 2026 et a subi une lourde défaite qui a compromis ses chances dans le tournoi ».

Le portail d’information « Gnet » a titré, déçu : « Les Vikings ont écrasé les Aigles. La pire performance de la Tunisie en match d’ouverture de Coupe du monde », ajoutant : « Les espoirs des Aigles se sont envolés après une erreur monumentale de Sakheri, qui a perdu le ballon au profit d’Isaac ».

Sur le même ton, le site « Afrique Foot » conclut : « Les Aigles de Carthage se sont effondrés et ont subi une défaite inaugurale humiliante. Leurs faiblesses défensives ont été clairement mises en évidence ; ils ont peiné à contenir Giocuris et Isaac, et ont commis de nombreuses erreurs coûteuses. »

L’Agence France-Presse a confirmé cette impression : « La sélection tunisienne a abordé la compétition comme le plus faible équipe du groupe F », avant d’attribuer au gardien Chammakh la note de 3/10 et de juger : « Il n’a pas réussi à repousser les deux premiers buts de la Suède ».

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Lemouchia s’est défendu sur beIN Sports : « La qualité individuelle a fait la différence. Nous avons commis des erreurs que les Suédois ont exploitées ; en Coupe du monde, rien n’est pardonné. Nous avons payé cher ces erreurs individuelles. »

Ses explications n’ont guère calmé la colère des supporters, qui pointent du doigt sa composition et ses choix tactiques. Il lui reste quelques jours pour trouver des solutions et éviter un nouveau scénario noir face au Japon dimanche, afin de préserver ce qu’il reste des espoirs de qualification.

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