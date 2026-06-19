La presse portugaise s’en prend à Cristiano Ronaldo et lui intime de « respecter son image et de prendre sa retraite immédiatement »

Cristiano Ronaldo, star du club saoudien Al-Nassr et capitaine de la sélection portugaise, est à nouveau pointé du doigt après le match nul 1-1 concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo, en ouverture des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026.

Ce vendredi, la presse portugaise a placé le capitaine sous surveillance. Le quotidien « A Bola » titrait : « Le capitaine sous le feu des critiques… L’opinion publique et la presse ne pardonnent pas le faux pas de la star ».

Dans sa chronique, Nuno Saraiva, conseiller et associé du Sporting CP – club formateur de la star –, a été très sévère à l’égard du numéro 7 : « Merci pour tout, Cristiano. Mais l’heure est venue de partir. »

Il ajoutait dans son article : « Tout le pays lui doit beaucoup. Et c’est précisément pour cette raison qu’il nous est douloureux d’assister à la fin d’une époque. À 41 ans, Cristiano n’est plus le joueur qu’il était à 31 ans, et il ne peut pas l’être ; le temps, cet adversaire invincible, touche chacun d’entre nous, surtout les sportifs de haut niveau, aussi grands soient-ils.

Il a poursuivi : « Ce qui était évident depuis deux décennies, à savoir son statut de référence incontestée au sein de l’équipe nationale, ne l’est plus aujourd’hui. Le premier responsable de cette situation est Cristiano lui-même, car il n’a pas su reconnaître que le moment était venu de prendre sa retraite internationale, aussi difficile que cela puisse être à accepter. »

Il ajoute que le deuxième responsable est Roberto Martínez, qui n’a jamais montré la capacité ni l’autorité nécessaires pour gérer cette phase de transition dans l’intérêt collectif. L’influence psychologique et tactique de Ronaldo reste évidente : de nombreux joueurs le recherchent de manière excessive, et beaucoup d’attaques finissent par s’articuler autour de lui, ce qui fait perdre à l’équipe sa spontanéité.

Il a ajouté : « Il ne s’agit pas de manquer de respect à une légende, mais de reconnaître une réalité compétitive. Une troisième responsabilité incombe à l’entourage de Cristiano Ronaldo, qui continue de lui faire croire qu’il peut encore porter à lui seul l’équipe nationale, comme il l’a fait à maintes reprises au cours des deux dernières décennies. Cela n’est plus possible, ni pour lui ni pour aucun autre joueur. »

Il conclut : « Pour toutes ces raisons, je lance un appel solennel : Cristiano Ronaldo n’a plus rien à prouver, ni au peuple portugais, ni au monde du football, ni même à lui-même. Sa place dans l’histoire est assurée pour toujours. Il est temps pour lui de partir avec la même grandeur avec laquelle il est entré sur la scène. »

Et il a conclu : « Par respect pour lui-même, pour ses coéquipiers, pour la sélection portugaise, pour le Sporting qui l’a formé, pour les milliers de jeunes qui font leurs premiers pas dans le football en le prenant pour modèle, ainsi que pour les millions de Portugais qui ont grandi en l’admirant. »



