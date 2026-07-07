La défaite du Portugal face à l’Espagne (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement éliminé la sélection portugaise ; elle a aussi, selon la presse lusitanienne, Ce mardi, elle a estimé que le but de Mikel Merino dans le temps additionnel, à Dallas, a acté l’échec d’un projet jamais parvenu à convaincre les supporters, malgré des résultats honorables et un titre en Ligue des Nations il y a tout juste un an.

Les quotidiens sportifs estiment que la Seleção a dilapidé l’une des générations les plus talentueuses de son histoire et a de nouveau failli aux attentes grandissantes. Cette élimination a précipité l’annonce de Roberto Martínez, qui a confirmé son départ du banc portugais ; une issue que la presse juge inévitable et nécessaire.

Le journal A Bola, le quotidien sportif le plus lu du pays, résume le sentiment général en une formule qui revient dans chacun de ses articles : « Le Portugal paie le prix des erreurs de Martinez et quitte la Coupe du monde ». Le journal souligne que la Seleção a été compétitive en première période, mais qu’elle a été clairement dominée par la Roja après la mi-temps.

Elle a pointé du doigt des choix tactiques discutables et une incapacité à contenir la supériorité espagnole, concluant que cette élimination n’était pas un simple accident, mais la conséquence logique d’une équipe qui n’a pas su forger une identité claire face aux cadors.

L’annonce de Roberto Martínez, qui a confirmé qu’il s’agissait de son dernier match à la tête des Portugais, a fait la une de l’édition numérique d’« A Bola », qui voit déjà Jorge Jesus comme le futur sélectionneur.

Le journal « Record » a également interprété l’élimination de l’équipe du tournoi comme un échec sportif pour une équipe dont on attendait qu’elle se batte pour le titre, et si sa Une s’est logiquement concentrée sur la rencontre et ses conséquences, les analyses parues après la rencontre ont souligné une élimination précoce qui contredit les attentes d’avant-tournoi, ouvrant un débat sur l’avenir proche de la Seleção.

De même, de son côté, O Jogo a jugé que l’élimination face au Mexique n’avait fait qu’accélérer une issue déjà pressentie depuis des mois, ses chroniqueurs rappelant que la Seleção avait souvent buté sur les grands rivaux et s’était trop reposée sur les seuls talents individuels de Bruno Fernandes, Vitinha et Bernardo Silva.

Les grands médias ont adopté une analyse plus structurelle qu’émotionnelle : le journal « Público » a ainsi interprété la fin d’une époque pour la sélection portugaise comme une occasion manquée pour une génération exceptionnelle, tandis que Expresso a axé son analyse sur l’avenir de la Fédération portugaise de football et sur le profil du prochain sélectionneur, chargé de reconstruire une équipe capable de rivaliser dans les grands tournois internationaux.

Même la presse grand public, à l’image du journal « Correio da Manhã », a relayé le sentiment de déception qui prévaut dans le pays, en mettant en exergue la déclaration de l’entraîneur espagnol : «C’était mon dernier match avec la sélection portugaise», et ont publié son discours d’adieu dans lequel il remerciait son entourage pour son soutien, tout en reconnaissant qu’«il était inutile de continuer sans remporter la Coupe du monde».

Pourtant, son bilan n’a pas été contesté : Martínez part avec le meilleur taux de victoires de l’histoire des sélectionneurs portugais, après une phase de qualification à la Coupe du monde éclatante et un sacre en Ligue des Nations 2025.

Pourtant, la quasi-totalité des analystes s’accordent à dire que ces statistiques n’ont jamais réussi à dissiper le sentiment que le Portugal jouait en deçà du potentiel de l’une des meilleures générations de footballeurs de son histoire.

Conclusion, en une des quotidiens ce mardi : le vrai problème n’était pas tant la défaite contre l’Espagne que l’impression, déjà ancrée bien avant le but de Mikel Merino, que le projet avait fait son temps.