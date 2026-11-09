La soirée de l'attaquant argentin Julian Alvarez n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendaient les supporters de l'Atlético Madrid, après la défaite 1-2 face au Barça.

Alvarez n'a pas livré une bonne prestation face au Barça, malgré sa passe décisive sur le but des Rojiblancos. Il a fourni de gros efforts et a tenté sans relâche, mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité.

Le journal Sport a rapporté, dans l'un de ses articles, que les supporters de l'Atlético Madrid se sont focalisés sur les deux occasions nettes manquées par Alvarez.

La plus marquante de ces occasions a été le face-à-face d'Alvarez avec Joan Garcia en première mi-temps, le gardien du Barça ayant réussi à repousser la tentative et à capter le ballon de fort belle manière.

Une autre occasion s'est également présentée à lui dans les dernières minutes, lorsqu'il a tenté de lober le gardien, mais le ballon est passé au-dessus de la cage.

Ce match était d'une importance capitale pour qu'Alvarez retrouve confiance en lui, prouve son talent et reconquière sa place aux yeux des supporters de son équipe, après avoir vécu une période de tension liée à l'échec de son transfert vers le Barça.

La performance d'Alvarez a suscité une vague importante de critiques. Le journaliste Manu Carreño s'est montré particulièrement sévère dans son évaluation de son niveau, déclarant sur les ondes de la Cadena SER : « Il est encore incapable de prouver qu'il vaut 100 ou 150 millions d'euros », ajoutant : « L'Atlético a besoin d'un attaquant qui fait basculer les matchs. »

Carreño a souligné qu'Alvarez devait franchir un cap supplémentaire, affirmant qu'il n'avait pas encore prouvé qu'il était un joueur capable de faire la différence dans les grands matchs.

Dans le même esprit, l'ancien joueur Kiki Narváez a critiqué les occasions gâchées par Alvarez, déclarant : « Ce sont deux occasions tellement nettes qu'il n'y avait même pas lieu de crier. »

Les critiques se concentrent particulièrement sur le manque de tranchant d'Alvarez, sa faiblesse dans la finition des actions, et les grandes attentes qui ont accompagné son transfert.

Ladislao Moñino, du journal El País, a déclaré : « Au regard de ses qualités techniques, il n'est pas normal que Julian Alvarez gâche deux occasions aussi nettes, comme il l'a fait. »

L'analyste Nacho Valencia, sur les ondes de Radio Marca, a lui aussi été tranchant dans sa critique de l'Araignée, déclarant en direct : « Tu repars avec le sentiment d'avoir jeté ton argent à la poubelle. »