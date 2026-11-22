Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Donyell Malen était en grande forme samedi. Le Néerlandais a marqué quatre fois pour l’AS Roma contre Parme (1-5) et a une nouvelle fois impressionné la presse italienne.

La Gazzetta dello Sport attribue la note de 9 à l’attaquant pour sa prestation contre Parme. « La tornade Malen a encore frappé et porte la Roma. » Le quotidien sportif rose constate qu’il inscrit en moyenne plus d’un but par match cette saison.

« Bref, quand le Néerlandais est sur le terrain, la Roma commence pratiquement avec un avantage de 1-0. » Malen a marqué douze buts en onze matches de Serie A cette saison.

« Malen est sans aucun doute la grande valeur ajoutée de l’équipe de Gian Piero Gasperini », écrit Calciomercato, qui lui attribue un 9. « Après son match sans but contre Sassuolo (3-0), la tornade néerlandaise déferle sur Parme. »

Publicité Publicité

Le Corriere dello Sport donne lui aussi un 9 à l’ancien joueur du PSV. « Tout commentaire semble superflu. Les chiffres parlent d’eux-mêmes », écrit le journal sportif. « Une note de 9, mais seulement parce qu’à la Roma, le 10 est exclusivement réservé à Paulo Roberto Falcão. »

Related Topics

L’ancien joueur de la Roma, aujourd’hui âgé de 73 ans, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club et surnommé le « huitième roi de Rome ».

L’international néerlandais reçoit également un 9 de Leggo. « Dans la région natale de Giuseppe Verdi, il endosse le rôle de chef d’orchestre. Puis il prend la baguette et crée un chef-d’œuvre qui permet à la Roma de prendre l’avantage. »

Publicité

C’est ainsi que le quotidien italien décrit sa prestation contre Parme. « Mais la bête est loin d’être rassasiée et en inscrit encore deux. Quelle tornade ! »

Sky Sport désigne Malen MVP. « Avec quatre buts, il a été la star incontestée », écrit la chaîne, qui attribue la note de 8,5 à l’attaquant.