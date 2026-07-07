L’élimination des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus 4-1 par la Belgique, Disputée tôt mardi matin au Lumen Field de Seattle, cette rencontre a suscité un soulagement perceptible dans la presse internationale, pour des raisons éthiques liées à l’affaire Folarin Balogun, entré en jeu sans toutefois peser sur une rencontre éclipsée par un scandale d’ingérence politique.

Le quotidien allemand Bild a ainsi estimé que « la Belgique prend sa revanche pour le football mondial », allusion directe à la polémique née de la participation de l’attaquant américain après l’intervention du président Donald Trump auprès de la FIFA pour lever la suspension automatique qui lui avait été infligée suite à son expulsion lors du match précédent pour une faute violente contre la Bosnie-Herzégovine.

La victoire belge a été accueillie avec un soulagement quasi unanime par la presse internationale, qui a estimé que « l’honneur était sauf », soulignant que la performance terne des Américains avait éclipsé le scandale de l’ingérence politique, sanctionnée par le règlement de la FIFA.

Entré sur la pelouse 29 minutes avant le coup d’envoi, Balogun a été accueilli par des acclamations nourries des supporters américains, puis présenté avec le reste de l’équipe. Mais, une fois le match lancé, il s’est montré rare, se contentant d’une mise en scène présumée et d’une frappe tardive.

Pour « The Athletic », la rubrique sportive du « New York Times », l’attaquant monégasque a été « propulsé, sans faute directe de sa part, au cœur d’une polémique qui a secoué le monde du football ces 36 dernières heures, devenant l’épicentre de l’une des affaires les plus controversées du tournoi ».

Le quotidien américain a conclu : « Sur le terrain, il n’a pas eu d’impact significatif sur la rencontre. Son entrée était très attendue, puisqu’elle intervenait au lendemain de la décision controversée de la FIFA de lever la suspension qui lui interdisait de jouer après son expulsion. »

La Fédération belge avait publié un communiqué indiquant qu’elle « avait informé la Fédération américaine de football qu’elle contesterait l’éligibilité du joueur si son nom figurait sur la feuille de match, et que toutes les options restaient ouvertes », mais après cette victoire nette, toute action supplémentaire s’est avérée superflue.

Les médias ont vivement critiqué les joueurs de Mauricio Pochettino, affirmant : «Avec des dizaines de millions de téléspectateurs américains, un engouement sans précédent et une diffusion en prime time sous les projecteurs mondiaux, cette rencontre constituait une occasion unique pour l’équipe masculine des États-Unis, ses joueurs et le football national ; ils l’ont manquée et ont échoué à l’épreuve la plus importante de leur carrière.

En Angleterre, le Daily Mail a ironisé : « Renversez la situation ! », avant d’ajouter : « Même Trump n’a pas pu sauver les États-Unis de l’élimination », soulignant que le président américain « s’inquiétait pour le mauvais attaquant ».

Le quotidien britannique a ajouté : « Son vœu de lever la suspension de Balgoun a été exaucé, mais au final cela n’a eu pratiquement aucun effet, car au cours de plus de 90 minutes palpitantes et éprouvantes à Seattle, c’est l’attaquant belge Charles De Ketelaere qui a fait pencher la balance en faveur de son équipe. »

De son côté, The Sun a parlé d’une « catastrophe américaine » et d’un « désastre » pour le pays hôte, pointant du doigt « le pire but de l’histoire de la Coupe du monde », conséquence directe de la grossière erreur du gardien Matt Freese sur la troisième réalisation belge.

De son côté, le quotidien espagnol Marca a salué la performance des Belges, estimant que la sélection avait « transformé le désarroi en rage, la polémique en football et la controverse en leçon de jeu ». Au soir de l’affaire Balugon, les Diables Rouges ont écrasé les États-Unis et éliminé le dernier pays hôte grâce à De Ketelaere, Vanaken et Lukaku, livrant leur meilleure prestation du Mondial au moment décisif.

Le quotidien ibérique conclut : « Ni l’ambiance, ni l’élégance, ni même le rêve américain n’ont pu contenir la sélection belge, qui a fait justice elle-même et s’est ouverte les portes des quarts de finale face à l’Espagne. »

Au final, la Belgique élimine le pays hôte dès les huitièmes de finale ; un match où le contexte politique et éthique a parfois occulté le jeu, rappelant que, sur le terrain, le football finit toujours par rendre justice au mérite sportif.