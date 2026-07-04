Une scène inédite a surpris le monde entier : la préparation tactique de l’équipe d’Égypte avant la séance de tirs au but contre l’Australie a fait la une des journaux et des sites sportifs internationaux.

Les caméras ont capté les Pharaons regroupés autour d’un ordinateur portable pour visionner une ancienne séance de tirs au but de Kylian Mbappé avec le Real Madrid contre Levante, afin d’analyser le style du gardien australien Matthew Ryan, alors en poste chez le club espagnol :

Que s’est-il passé ?

Juste avant la série fatidique, les Pharaons, emmenés par Mohamed Salah, se sont regroupés autour d’un ordinateur portable. L’analyste vidéo Mahmoud Salim leur a alors projeté un penalty converti par Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid face à Levante, le 17 janvier dernier en Liga.

L’objectif était clair : analyser les mouvements et le placement du gardien australien Matthew Ryan, alors dernier rempart de Levante, que l’entraîneur Tony Popović avait fait entrer à la 119^e minute spécialement pour les tirs au but.

Bilan : les quatre tireurs égyptiens (Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah et Hossam Abdel-Majeed) ont tous trompé Ryan, qui n’a arrêté aucun tir, offrant à l’Égypte sa première qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, conclue sur le score de 4-2 aux tirs au but.

La scène a fait le tour du monde. Le journal français L’Équipe a relayé les images : Salah, assis en tailleur devant l’écran, a même « mis en pause puis relancé la vidéo » pour scruter les moindres mouvements du gardien.

Le journal conclut avec une pointe d’ironie : « Merci, Mbappé ! », rappelant que la star française avait, malgré elle, aidé l’Égypte à percer le secret du gardien australien.

Le site Foot Mercato a qualifié cette préparation « inhabituelle », soulignant qu’elle « illustre l’importance croissante de l’analyse vidéo dans le football moderne ».

Il a souligné que « cette méthode non conventionnelle a suscité de nombreuses réactions sur Internet ; beaucoup ont en effet salué le niveau de précision des préparatifs de la sélection égyptienne », ajoutant que « cette analyse de dernière minute a porté ses fruits lors de ce match décisif ».

De son côté, le quotidien espagnol AS a qualifié la scène d’« image emblématique de la Coupe du monde », soulignant que le staff technique égyptien avait profité de la phase d’« échauffement aux passes » précédant les tirs au but pour diffuser la vidéo aux joueurs, à un moment idéal qui leur a permis de se concentrer sur les points faibles du gardien australien.

Enfin, Marca a établi un parallèle entre le choix de l’Australien Tony Popović et la célèbre audace de Louis van Gaal en 2014, lorsque le Néerlandais avait remplacé son gardien juste avant la séance de tirs au but.

Elle souligne que Bobović « avait remarqué ce changement et souhaitait le reproduire », mais que « son pari s’est cette fois-ci retourné contre lui », puisque « Ryan n’a arrêté aucun penalty, ne les ayant devinés correctement qu’une seule fois ».

Les échecs aux tirs au but d’Harry Soutar et de Lucas Harrington ont ainsi offert aux Pharaons leur première qualification en phase à élimination directe de l’histoire.

La chaîne française RMC a titré avec ironie : « Le plan de Tim Krul a fait long feu », en référence à l’échec de la stratégie de Bobović.

Elle souligne que « le staff technique des Pharaons n’a rien laissé au hasard ».

De son côté, le quotidien espagnol Sport a mis en avant l’aspect technologique de l’épisode, affirmant : « La technologie a de nouveau occupé le devant de la scène lors de la Coupe du monde, cette technologie omniprésente qui imprègne tout à notre époque marquée par des progrès technologiques constants. »

Elle a souligné que « l’objectif était de trouver des indices permettant d’identifier les faiblesses de Ryan lors des tirs au point de penalty ».

Enfin, le tabloïd britannique The Sun a jugé la scène « étrange » a priori, tout en reconnaissant qu’« elle méritait d’être regardée ».

Elle a également relayé les réactions des supporters sur les réseaux sociaux : l’un a salué « un football de haut niveau », un autre a commenté « quel travail énorme ! », tandis qu’un troisième soulignait : « ils ont eu plusieurs jours pour se préparer ».

Un quatrième conclut : « En même temps, certains supporters continuent de penser que les tirs au but ne sont qu’une question de chance. »

Un commentateur ironique a toutefois conclu : « Je ne comprends pas pourquoi ils se sont donné tant de mal ; il suffisait de sauter pour éviter chaque tir. »