La presse européenne a salué la deuxième étoile de l’Espagne, victorieuse 1-0 en prolongation face à l’Argentine à New York en finale de la Coupe du monde 2026. Les commentateurs ont qualifié ce succès de « victoire du football » face au comportement antisportif des Argentins.

Les principaux journaux estiment que cette finale, pourtant prometteuse sur le papier, a offert un spectacle terne conclu par le sacre de « La Roja », conformant ainsi son statut de favorite, tandis que de nombreux articles dénoncent les tactiques déloyales et le comportement violent des joueurs argentins.

Le quotidien espagnol Marca a titré avec trois points d’exclamation : « Les rois de l’histoire !!! », rendant hommage au « héros » Ferran Torres, auteur de l’unique but de la victoire, tout en estimant que le résultat final était logique.

Dans sa chronique, Juan Ignacio García Ochoa résume ainsi l’enjeu : « Il ne s’agissait pas seulement de remporter la Coupe du monde, mais aussi de sauver le football », avant d’ajouter : « Un instant, au cœur de ce déluge de ruses et d’autres tactiques alambiquées de la part de l’Argentine, la rencontre a semblé inviter l’Espagne à renoncer à tout ce qui l’avait menée en finale. Heureusement, la « Roja » n’a pas cédé à la tentation. »

De son côté, le quotidien madrilène AS a joué la carte de la nostalgie avec le titre « Comme la première fois », tout en dénonçant la « regrettable » double intervention de Leandro Paredes sur Éric García et Gavi. Dans sa chronique personnelle, Héctor Martínez confie : « Où étions-nous le 19 juillet 2026 ? Dans quelques années, nous pourrons nous poser la question, et la réponse sera : assis devant mon ordinateur, raide comme une planche, en proie à une fièvre footballistique intense et non à une crise d’allergie. »

En Catalogne, la liesse est à son comble : huit joueurs du Barça rentrent au bercail avec le trophée, dont Ferran Torres, régulièrement annoncé partant et désormais héros national après son but victorieux. « Sport » résume tout en images : « La morsure du requin », clin d’œil au surnom de l’attaquant.

En Angleterre, la victoire espagnole a suscité la satisfaction. Le journal « The Daily Telegraph » titrait : « L’Espagne remporte la Coupe du monde grâce à la victoire du football face à une Argentine honteuse », ajoutant au début de son éditorial : «Le football 1, les tricheurs 0. Il a fallu recourir aux prolongations pour parvenir à ce résultat, mais heureusement, le sport a triomphé : l’Espagne a remporté la Coupe du monde et nous en sommes tous sortis grandis, tout comme le football. L’Espagne devait gagner cette finale.»

Le Daily Mail, connu pour son goût de la polémique, a fait sa une sur l’altercation violente entre Leandro Paredes et les Espagnols Javi et Éric García, titrant : « La finale de la Coupe du monde se termine dans la violence au coup de sifflet final », et qualifiant la scène d’« effroyable ».

De son côté, The Times souligne que « le jeu espagnol a pris le dessus sur l’impulsivité argentine », pointant les choix défensifs des « Albicelestes » et leur incapacité à conclure, avant d’estimer que le but décisif de Ferran Torres a représenté « une fin cruelle » pour Lionel Messi.

De son côté, le quotidien français L’Équipe a titré : « Les nouveaux rois », saluant la performance de la sélection espagnole malgré l’attitude de ses adversaires : « L’Espagne a largement dominé un match décevant et décousu, mais elle a néanmoins réussi à imposer son rythme, ses intentions et son style de jeu basé sur la possession, sans reculer ni renoncer à ses principes. »

De son côté, Le Parisien souligne : « L’Espagne tient le monde entre ses mains ; avec un tel scénario et une telle domination face à une équipe argentine qui semblait désintéressée par le jeu, il est difficile de trouver quelqu’un qui soit déçu par la victoire de la Roja. »

« Ouest-France » résume ainsi la rencontre : « L’Argentine perd son sang-froid, Messi s’effondre, les Espagnols exultent », tandis que « Le Figaro » évoque la « domination totale de la Roja » et la « misère » des Argentins, auteurs, selon le quotidien, de leur pire prestation du tournoi.

En Italie, La Gazzetta dello Sport a tranché : « L’Espagne, bien sûr, l’Espagne : sa victoire était inévitable ; seule l’Espagne pouvait gagner cette finale, car un succès argentin aurait été une insulte au football. »

Tuttosport salue la « domination espagnole de bout en bout » durant les 120 minutes, tandis que La Stampa fait ses adieux à Lionel Messi après une prestation « décevante », en concluant : « L’équipe a triomphé du joueur individuel, du génie, de l’artiste. »

En Allemagne, où la soirée a débuté avec l’annonce quasi officielle de la nomination de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur, on a salué la « récompense tardive » de la Roja.

Bild a salué la « victoire de la jeune garde espagnole emmenée par Lamine Yamal sur Lionel Messi », avant de revenir sur l’effondrement de Leandro Paredes et les « scènes d’après-match tendues ».

De son côté, Kicker s’interroge sur « cette Argentine étonnamment faible » tout en misant sur une sélection espagnole « qui n’a pas encore atteint son apogée » et « qui n’a pas encore donné le meilleur d’elle-même », sous-entendant qu’elle pourrait bien dominer le football mondial dans les années à venir.