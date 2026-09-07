Après trois défaites lors de ses trois premiers matches de la saison, l'ancien entraîneur du Real Madrid occupe actuellement la 19e place du classement avec les Londoniens. Seul le promu Coventry, qui affiche une différence de buts inférieure de deux unités, a connu un début de saison encore pire.

Fulham n'avait jusque-là connu trois revers au début d'un nouvel exercice qu'à trois reprises dans toute son histoire. En 1951/52 comme en 2020/21, le club a également perdu ses trois premiers matches de Premier League et, dans les deux cas, il a fini par être relégué en deuxième division.

Après la récente défaite 3-2 contre Crystal Palace le week-end dernier, la presse du pays natal d'Arbeloa, l'Espagne, a fini elle aussi par tirer la sonnette d'alarme. Le journal AS a évoqué un « drame » pour le technicien de 43 ans, tandis que Marca titrait : « Ce n'est pas le début de l'"ère Arbeloa". »

L'entraîneur de Fulham, lui, ne juge pas encore la situation aussi dramatique et renvoie aux circonstances malheureuses qui, selon lui, ont été responsables de la défaite contre Palace : « Je suis très confiant. Nous avons perdu un match que nous n'aurions pas dû perdre. »

Getty Images

Depuis combien de temps Alvaro Arbeloa est-il entraîneur du Fulham FC ?

En réalité, Fulham affichait au bout des 90 minutes une valeur xG nettement supérieure à celle de son rival londonien (3,14 contre 1,97), mais les Cottagers ont laissé passer trop d'occasions franches. Surtout en première période, le club a nettement dominé Palace.

Arbeloa n'avait pris ses fonctions à Fulham que l'été dernier, après ne pas avoir été autorisé à poursuivre au Real Madrid en tant que successeur du licencié Xabi Alonso.