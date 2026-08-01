Le nom du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a fait la une de la presse espagnole, après sa prestation remarquée lors du match amical face à Birmingham City, où il a inscrit un doublé et s'est imposé comme l'une des principales surprises du stage de préparation du Barça pour la nouvelle saison.

Le quotidien "Marca" a publié un article intitulé "Le plan Hamza est un succès", saluant la décision du joueur âgé de 18 ans d'écourter ses vacances après sa participation à la Coupe du monde avec la sélection égyptienne, pour rejoindre immédiatement les entraînements du club catalan. Le journal affirme que "ses superbes déplacements et son excellent placement dans la surface de réparation, ainsi que son audace malgré son jeune âge", en ont fait le centre de l'attention de l'entraîneur Hansi Flick.

De son côté, "Mundo Deportivo" a décrit Hamza comme "le buteur ambitieux de Flick", soulignant qu'il est "un attaquant d'un type différent des autres attaquants du Barça" et qu'il représente "le profil qui a manqué à l'équipe depuis le départ de Lewandowski". Le journal a mis en avant sa solidité mentale lorsqu'il s'est avancé avec assurance pour tirer un penalty qu'il avait lui-même obtenu, devançant ses concurrents plus âgés.

Quant au journal "Sport", il a consacré un long article intitulé "La solution Hamza Abdelkarim : l'attaquant surprise du Barça qui a fait irruption sur le marché des transferts", dans lequel il retrace le parcours du joueur depuis l'académie du club égyptien Al Ahly jusqu'aux places fortes du football européen, affirmant que "les recruteurs du Barça avaient remarqué son potentiel et ses qualités" lors des tournois internationaux de jeunes, ce qui a poussé le club à activer l'option d'achat d'un montant de 1,5 million d'euros.

Dans un registre plus léger, "Cadena SER" a rapporté l'anecdote de Hamza avec les haut-parleurs du stade de St Andrew's, où les annonces du stade ont interrompu son intervention en conférence de presse. Il a toutefois géré la situation avec un sourire ironique, estimant que les haut-parleurs "l'aident" à surmonter sa nervosité face aux médias, preuve de sa maturité personnelle malgré son jeune âge.

Les articles s'accordent à saluer les éloges publics de Flick à l'égard du joueur égyptien, qu'il a décrit comme "extrêmement humble, doté d'une personnalité formidable et d'un grand potentiel", assurant qu'il "sait très bien se placer dans la surface de réparation, et c'est exactement ce que je demande à un vrai attaquant".

Les spéculations se multiplient quant à la possibilité pour Hamza de rester avec l'équipe première, notamment en l'absence du remplaçant idéal de Lewandowski et face à l'échec du transfert de Julian Alvarez, ce qui ouvre la porte au "miracle égyptien" pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Barça.