La presse espagnole a commenté la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de suspendre temporairement la sanction automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, l’instance a indiqué qu’« en vertu de l’article 27 du règlement disciplinaire, l’application de la suspension automatique du joueur américain Folarin Balogun est suspendue pour une durée d’un an à titre de période probatoire ». Cette décision lui ouvre ainsi la possibilité de prendre part au match contre la Belgique, programmé lundi au stade de Seattle, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Balogun avait ouvert le score pour les États-Unis à la 45^e minute lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, avant de recevoir un carton rouge direct à la 64^e minute pour une faute violente sur le défenseur Tarik Mehremović.

Sanctionné d’un carton rouge direct, il risquait deux matchs de suspension, mais la FIFA a finalement différé l’application de cette peine : elle ne prendra effet que si le joueur écope d’une nouvelle exclusion pour jeu violent au cours des douze prochains mois.

Une mesure rare dans le football international, la commission de discipline n’ayant que rarement recours à la suspension des suspensions automatiques dans les grandes compétitions.

Le président américain Donald Trump a exprimé sa gratitude à la FIFA via Truth Social, saluant une « réparation d’une grave injustice ».

De son côté, le journal « Marca » a qualifié cette décision de « scandale mondial », commentant : « Scandale mondial : la FIFA annule le carton rouge reçu par Balogun… et Trump les remercie ! ».

De son côté, Mundo Deportivo parle de « scandale » et titre : « La FIFA autorise Balogun à jouer en huitièmes après son expulsion… et Trump les remercie ».

De son côté, AS note : « Pochettino réintègre Balogun… et Trump remercie la FIFA ».

Balogun, l’un des joueurs clés de la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026, avait jusqu’ici marqué trois buts en trois matchs ; il avait été préservé lors de la dernière journée de la phase de groupes face à la Turquie, la qualification étant déjà acquise.

Le vainqueur du match États-Unis – Belgique affrontera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre Espagne – Portugal, ce qui éclaire la virulence des critiques émanant de la presse espagnole.



