La presse espagnole a commenté la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de suspendre provisoirement la sanction automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, l’instance a indiqué qu’« en vertu de l’article 27 du Règlement disciplinaire, l’application de la suspension automatique du joueur américain Folarin Balogun est suspendue pour une durée d’un an à titre de période probatoire ». Cette décision lui ouvre ainsi la possibilité de prendre part au match contre la Belgique, programmé lundi au stade de Seattle, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Balogun avait ouvert le score pour les États-Unis à la 45^e minute lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, avant de recevoir un carton rouge direct à la 64^e minute pour une faute violente sur le défenseur Tarik Mahramović.

Le joueur, qui devait manquer au moins un match suite à son expulsion directe, bénéficie désormais d’une période de sursis d’un an : la sanction ne sera appliquée que s’il est de nouveau exclu pour jeu violent durant cette période.

Une mesure rare dans le football international, la commission de discipline n’ayant que rarement recours à la suspension d’une suspension automatique dans les grandes compétitions.

Le président américain Donald Trump a adressé un message de remerciement à la Fédération internationale de football (FIFA) via la plateforme « Truth Social », saluant une « réparation d’une grave injustice ».

De son côté, le journal « Marca » a qualifié cette décision de « scandale mondial », commentant : « Scandale mondial : la FIFA annule le carton rouge reçu par Balogun… et Trump les remercie ! ».

De son côté, Mundo Deportivo parle de « scandale » et titre : « La FIFA autorise Balogun à jouer en huitièmes après son expulsion… et Trump les remercie ».

De son côté, AS note : « Pochettino réintègre Balogun… et Trump remercie la FIFA ».

Balogun, l’un des joueurs clés de la sélection américaine dans ce Mondial 2026 (trois buts en trois matchs, sans jouer contre la Turquie lors de la dernière journée des poules après la qualification), pourra donc bien tenir son rang.

Le vainqueur du match États-Unis – Belgique affrontera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre Espagne – Portugal, ce qui éclaire les critiques de la presse espagnole à l’égard de la décision de la FIFA.



