À peine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, la sélection espagnole voit sa presse nationale lancer les hostilités médiatiques à l’approche du choc face à la France, programmé mardi prochain et déjà présenté comme une « finale avant l’heure » entre deux des principaux prétendants au titre.

Les Espagnols ont validé leur billet en battant la Belgique 2-1, tandis que les Bleus ont disposé du Maroc 2-0 pour atteindre le dernier carré.

«Une finale avant l’heure»

Le quotidien catalan Sport qualifie d’ores et déjà ce rendez-vous de « plus grande difficulté » sur la route des Espagnols vers le sacre.

Le quotidien catalan affirme : « L’heure est venue pour l’Espagne d’atteindre le sommet de la montagne, car elle affrontera la France, qui possède la meilleure attaque du tournoi. »

Elle rappelle que ce duel mettra aux prises la meilleure attaque du tournoi et la défense la plus hermétique, beaucoup voyant là une « finale avant l’heure ».

Avec 16 réalisations au compteur, les Bleus disposent pour l’instant de la meilleure attaque de la compétition.

Confiance malgré la puissance française

Tout en reconnaissant la puissance offensive des Bleus, le journaliste Dani Garido a affirmé sur les ondes de « Cadena Ser » sa confiance dans la capacité de la Roja à imposer son style.

« Ce serait une erreur de nier la puissance offensive de la France, mais si notre milieu de terrain impose son jeu, nous serons en mesure de contrôler le match », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que l’équipe d’Espagne avait pris le dessus sur la France lors de leurs deux dernières confrontations, en demi-finale de l’Euro 2024 et dans le cadre de la Ligue des Nations 2025.

Il a ajouté : « Il doit bien y avoir une raison pour laquelle nous les avons battus à chaque fois que nous les avons rencontrés récemment. »

Il refuse toutefois de considérer l’Espagne comme favorite, estimant que les deux équipes disposent de 50 % de chances chacune.

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«La France nous craint»

L’analyste espagnol Lopo Carrasco a d’ailleurs relevé le gant sur le plateau d’« El Chiringuito » avec des déclarations musclées.

« S’il y a une équipe que la France craint, c’est bien l’Espagne », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Nous ne reculons pas comme le font d’autres sélections. »

Dans le même ordre d’idées, le journaliste Miguel Ángel Lara, de Marca, a ironisé sur la rencontre en déclarant : « Si j’étais à la place de Kylian Mbappé, je serais inquiet. »

Mise en garde toutefois contre la dangerosité des Bleus.

Malgré cet optimisme ambiant, plusieurs voix ont appelé à la prudence face aux Bleus.

Le journaliste Paco González, animateur de l’émission « Tiempo de Juego », a ainsi tranché : « Je considère que la France est la grande favorite. »

De son côté, l’ancien international espagnol Poli Rincón a fait part de ses craintes face à la puissance offensive des Bleus.

«Ils peuvent marquer deux ou trois buts très facilement, et tout à coup, on se retrouve menés de trois buts», a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « La France est la seule équipe capable de vous battre par un écart important, même si elle ne pratique pas un beau football ou ne domine pas la possession. »

Il conclut : « Soit on impose notre jeu et on garde le ballon, soit on rentre à la maison. »

De la Fuente et Yamal : « Nous ne craignons personne »

De son côté, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a affirmé que ses joueurs possédaient la confiance nécessaire pour défier n’importe quel adversaire.

« Nous sommes conscients de l’énorme potentiel de la France, mais nous savons aussi que nous sommes la seule équipe à l’avoir battue lors des deux dernières demi-finales », a-t-il déclaré.

Quant à la jeune pépite Lamine Yamal, il a assuré que la Roja aborde ce rendez-vous sans complexe.

« Si quelqu’un doit craindre l’autre, je pense que ce sont eux qui devraient nous craindre », a-t-il lancé après la victoire contre la Belgique.

Il a ajouté : « Les deux équipes comptent parmi les meilleures du monde, et peut-être même les meilleures du tournoi, mais nous n’éprouvons aucune crainte. »