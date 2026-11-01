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imago-sport-1085344023.jpgSergio Ros
Bart DHanis
Traduit par

La presse espagnole est unanime sur l’essai de Frenkie de Jong en défense

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
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Les journaux espagnols sont dithyrambiques sur la prestation de Frenkie de Jong en défense centrale avec le FC Barcelone. Le Néerlandais était titulaire samedi soir contre Alavés (victoire 6-1), pour la première fois depuis sa blessure lors de la Coupe du monde.

Au Spotify Camp Nou, le Barça n’a fait qu’une bouchée des visiteurs. À la pause, l’équipe de Hansi Flick menait déjà 4-0 grâce à des buts de Raphinha (doublé), Fermín Lopez et Lamine Yamal.

Après la pause, Yamal et Anthony Gordon ont creusé l’écart. En fin de match, Alavés a sauvé l’honneur grâce à Mariano Díaz, auteur du but du 6-1.

Flick avait donc titularisé De Jong. Il l’avait placé dans l’axe de la défense aux côtés de Pau Cubarsí. Il avait déjà joué à ce poste assez régulièrement sous les ordres d’Erik ten Hag à l’Ajax, mais c’était une première pour lui au Barça.

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La Vanguardia couvre De Jong d’éloges et lui attribue la note de 8 pour sa prestation. « Première titularisation de la saison, et en défense centrale. Propre avec le ballon et intense sans ballon. Il a mérité les applaudissements des tribunes et voulait convaincre son entraîneur. »

MARCA et Diario SPORT ont également attribué un 8 à De Jong. « Il retrouvait le onze de départ après de longs mois, et ce en défense centrale. Il a parfois souffert dans les duels physiques, mais s’est montré vigilant dans ses interventions et dans l’anticipation, notamment sur une action impliquant Boyé dans la surface de réparation. Avec le ballon, il a aussi osé dribbler et monter de temps à autre », a écrit ce dernier journal.

Le Mundo Deportivo a lui aussi apprécié la prestation de l’international néerlandais. « Flick l’a aligné en défense centrale en raison des nombreuses blessures. Il a été correct dans les couvertures au sol et, même si ce match n’a pas permis de véritablement le tester en tant que défenseur, il a au moins reçu des applaudissements encourageants à sa sortie. Il a été très bon avec le ballon. »

Les médias espagnols n’ont pas été les seuls à le féliciter : après le match, l’entraîneur Flick a lui aussi approuvé l’expérience. « Il a montré qu’il pouvait jouer là en cas de besoin. Il a été formidable et je suis très content de lui. »

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