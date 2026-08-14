Après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a presque tout remporté, du titre de champion de France à la Ligue des champions, puis le sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole, et enfin la Supercoupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, le nom de Fabián Ruiz commence à s'imposer avec force parmi les candidats au Ballon d'Or, selon plusieurs médias et journalistes en Espagne.

Avec son sacre en Supercoupe d'Europe face à Aston Villa (2-1), hier jeudi, la Coupe de France est devenue le seul titre manquant au palmarès de Ruiz lors de la saison 2025-2026, le Paris Saint-Germain ayant quitté la compétition prématurément après une défaite face au Paris FC (1-0), en seizièmes de finale.

À lire aussi

Un défenseur de l'Égypte pose ses valises en Serie A

L'UEFA déterminée à écarter Infantino : deux candidats arabes à la présidence de la FIFA

Plusieurs journalistes espagnols estiment que ce bilan fait de Ruiz un candidat sérieux au Ballon d'Or, bien qu'il ne soit pas le joueur le plus étincelant, que ce soit avec la sélection espagnole ou avec le Paris Saint-Germain.

Álvaro Martín, du journal « Marca », a déclaré : « Combien de joueurs peuvent dire qu'ils ont remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde en même temps ? Fabián le peut. En plus de cela, il est un joueur titulaire et important dans les deux équipes. »

Il a ajouté : « Sa candidature repose sur les titres, la régularité, la maîtrise du jeu et son rôle central. Et si la Coupe du monde pèse lourd dans le vote, il est très difficile d'ignorer sa candidature. »

Durant la Coupe du monde, une partie du public espagnol n'a pas compris la décision du sélectionneur, Luis de la Fuente, de faire de Fabián Ruiz un titulaire après la phase de groupes, au détriment de Pedri.

Interrogé à ce sujet, sur la radio « El Partidazo » du réseau « Cope », le gardien de l'Espagne, Unai Simón, a défendu son coéquipier en déclarant : « Fabián est aussi un immense talent. Il a remporté la Ligue des champions deux fois de suite. »

Il a poursuivi : « À l'extérieur, on en fait toute une histoire, sinon de quoi parleraient-ils ? Mais à l'intérieur du groupe, rien de tout cela. Nous voulons tous jouer, et quand nous ne sommes pas titulaires, nous voulons entrer et contribuer. »

La plaisanterie d'Enrique

À son retour à l'entraînement, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'a pas manqué l'occasion de plaisanter avec Ruiz et de faire référence à sa saison exceptionnelle, déclarant en souriant : « Fabián a remporté la Coupe du monde, il y a deux ans l'Euro, le doublé en Ligue des champions, la Ligue des nations... le Ballon d'Or », comme l'a rapporté le réseau français « RMC ».

Quant à Vitinha, il n'a pas caché, lors de la conférence de presse avant la Supercoupe d'Europe, sa position sur la course au trophée, affirmant que son choix se ferait dans les rangs du Paris Saint-Germain.

L'international portugais a déclaré : « Kvaratskhelia a réalisé une excellente saison, notamment en Ligue des champions. Ousmane Dembélé a signé une autre grande saison, et Fabián Ruiz a tout remporté. Ces trois-là sont mes choix. »

Le journaliste Álvaro Martín, de « Marca », a conclu ses propos en déclarant : « Lamine Yamal l'a déjà dit, Fabián Ruiz est un joueur sous-estimé. Mais peut-être ne le sera-t-il pas cette année, et ils le reconnaîtront. »