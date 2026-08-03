La presse britannique voit deux très gros problèmes pour Iraola, successeur de Slot à Liverpool

Les médias britanniques sont impressionnés par le jeu affiché par Liverpool lors du match amical contre Leeds United dimanche après-midi. Pourtant, les journaux s’inquiètent énormément de deux aspects chez les Reds.

Liverpool a très bien entamé son troisième match amical de la saison. En première période, l’équipe d’Andoni Iraola a mené confortablement 2-0, grâce à des buts de Luke Chambers et Florian Wirtz.

À la pause, Iraola a procédé à de nombreux changements, et cela n’a pas fait de bien à l’effectif de Liverpool. En seconde période, Leeds a roulé sur l’équipe à domicile. Score final : 2-4.

Daily Mail a été dur avec Liverpool, même si le journal a été impressionné par la première période. « Liverpool était frais et dynamique. C’était exactement le style qu’Iraola veut mettre en place. Beaucoup de vitesse et d’intensité, mais en seconde période, tout s’est effondré. »

« Il y a vraiment encore beaucoup de travail. Le plus préoccupant, c’était vraiment la défense sur les coups de pied arrêtés, qui a été très mauvaise », a conclu le média.

Sky Sports a également vu la défense de Liverpool complètement sombrer sur les longues touches et les corners, et a aussi pointé du doigt un effectif très limité, qui a coûté cher à Liverpool après la pause. « Ils ont commencé de manière exceptionnelle, mais en seconde période, tout a complètement tourné au fiasco. Iraola a encore beaucoup de travail. »

The Athletic a vu les recrues phares de la saison dernière, Alexander Isak et Wirtz, bien jouer, mais pointe aussi l’effectif, notamment en défense. « Dans l’axe de la défense centrale et au poste d’arrière droit, c’est vraiment très léger. La façon dont tout s’est effondré en dit long sur tout ce qu’il manque encore. La défense sur coups de pied arrêtés ne s’est pas beaucoup améliorée non plus. »