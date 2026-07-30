Sven Botman en prend plein la figure dans les médias britanniques après le match amical entre Bristol City et Newcastle United. Le défenseur central a hérité de plusieurs notes catastrophiques après la défaite 4-1.

Bristol City s’est montré bien trop fort à domicile pour les visiteurs de Newcastle. Après 25 minutes, Sam Greenwood a ouvert le score sur un coup franc direct.

Quatre minutes plus tard, Botman s’est laissé éliminer avec une facilité enfantine par Lorent Tolaj, qui a tranquillement glissé le ballon dans le petit filet. À Newcastle, on a réclamé un coup franc, mais il n’a pas été accordé.

Juste après la pause, Max Bird a porté le score à 3-0 pour les Magpies, avant que les visiteurs ne reviennent à 3-1 grâce à Harvey Barnes.

Au final, cela n’a donc servi à rien pour l’équipe d’Eddie Howe. Dix minutes avant la fin, Sam Bell a adressé un ballon tendu devant le but. Botman a voulu dégager le centre, mais l’a mal touché, ce qui a envoyé le ballon derrière Nick Pope : 4-1.

Les médias locaux n’ont pas du tout été élogieux sur la prestation du défenseur central. « Un cauchemar pour le Néerlandais. Il s’est déjà mal illustré à trois reprises et a même marqué lui-même le quatrième but encaissé », a écrit Shields Gazette, qui lui a attribué un 2 pour sa prestation.

The Newcastle Chronicle s’est lui aussi montré très critique envers l’ancien joueur notamment de l’Ajax et de sc Heerenveen. « S’est fait éliminer trop facilement sur le but de Tolaj et a réagi beaucoup trop lentement sur le but de Bird. Cerise sur le gâteau, il a aussi expédié le ballon dans son propre but : 3. »

Sean Steur, lui, a pu compter sur des compliments. The Chronicle lui a donné un 7 : « Il joue avec beaucoup plus de maturité que son âge réel (18 ans). Le seul qui mérite du crédit dans ce match. »

« Quelques très beaux contrôles et passes en première période. Il n’a plus vraiment pesé en seconde période, mais il aura beaucoup appris dans ce match. Quoi qu’il en soit, Newcastle ne doit surtout pas compter sur un joueur de dix-huit ans qui vient d’arriver au club », a écrit Shields Gazette.