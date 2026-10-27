Les médias britanniques sont très durs envers Lamine Yamal. Le Daily Mail, en particulier, s’en est vivement pris à l’attaquant espagnol après que Harry Kane a remporté le Ballon d’Or lundi soir.

En Angleterre, c’est surtout la fierté qui domine après le sacre de Kane. Tous les journaux évoquent une victoire « bien méritée » face à ses poursuivants, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

« Kane est un vainqueur tout à fait légitime. C’est la récompense d’une année au cours de laquelle il a remporté le Soulier d’or européen, joué un rôle clé dans la conquête du titre de Bundesliga avec le Bayern Munich, atteint les demi-finales de la Coupe du monde en tant que capitaine de l’Angleterre et, surtout, s’est révélé être une superstar d’une modestie remarquable », écrit The Guardian.

The Times met surtout en lumière le parcours difficile de Kane. « À six miles de Brisbane Road, où il a inscrit son premier but professionnel en troisième division anglaise, et à huit miles du centre de formation Hale End d’Arsenal, dont il avait été renvoyé à huit ans parce qu’il était jugé “trop gros”, Kane a enfin réalisé son rêve. »

Le Daily Mail britannique se concentre sur Yamal. Lors de sa campagne d’autopromotion avant le vote, la superstar espagnole avait déclaré que le prix se jouerait surtout entre Kylian Mbappé et lui. Il n’avait pas pris en compte le buteur anglais.

« Lundi soir, nous avons vu que le football était capable d’accorder sa plus haute distinction à des hommes comme Kane : des hommes qui n’ont pas cherché la lumière, n’ont pas suscité de controverse, n’ont pas abusé de leur célébrité et qui, contrairement à Yamal, n’ont pas engagé des hommes atteints de nanisme pour animer leur fête de dix-huitième anniversaire, mais se sont au contraire entièrement consacrés à une carrière marquée par une excellence discrète. »