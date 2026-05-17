La presse britannique est unanime : Jorrel Hato est pointé du doigt après la défaite en finale de la FA Cup

Jorrel Hato a été salué samedi soir et dimanche matin par la presse britannique pour sa performance. Le défenseur de Chelsea s'est distingué lors de la finale de la FA Cup perdue 1-0 contre Manchester City.

Après une demi-heure de jeu, Manchester City a bien cru ouvrir le score par Erling Braut Haaland, mais le but a été refusé pour hors-jeu de l’auteur de la passe décisive, Matheus Nunes. Juste avant la mi-temps, le gardien Robert Sánchez a brillamment repoussé une frappe du même Haaland.

Chelsea a mieux abordé la seconde période sans toutefois créer de réelles occasions. Manchester City a finalement ouvert le score à un quart d’heure de la fin : Semenyo a dévié un centre à ras de terre de Haaland derrière son pied d’appui pour battre Sánchez (0-1).

Malgré la défaite, Hato a été épargné par les médias anglais. Sky Sports lui a attribué la note de 6 : « Il a beaucoup travaillé en défense et s’est parfois bien projeté vers l’avant. Il n’a pas commis beaucoup d’erreurs. »

GOAL et Football London lui ont également attribué la note de 6. « Très solide en défense. Il a connu quelques difficultés face à Semenyo en début de match, mais s’est amélioré au fil de la rencontre », a écrit le premier média.

The Mirror et le journal local Chelsea Chronicle se sont montrés encore plus positifs, attribuant une note de 7 à l’ancien défenseur de l’Ajax.

« Il a été l’un des meilleurs joueurs de Chelsea. Il a vraiment très bien progressé cette saison », a écrit le Chelsea Chronicle.

The Guardian a souligné que le défenseur de vingt ans aurait pu obtenir un penalty après un contact avec Abdukodir Khusanov dans la surface, mais l’arbitre n’a pas bronché. Ce journal, plus sévère, lui a attribué un 5.