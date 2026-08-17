La presse britannique constate un grand changement chez Cody Gakpo et adresse un conseil à Liverpool

Cody Gakpo a fait forte impression avec Liverpool dimanche. L’attaquant de l’équipe des Pays-Bas a eu une grande importance lors du match amical contre Côme, remporté 2-0. Dans la presse britannique, l’ancien joueur du PSV est encensé pour sa prestation.

Après 22 minutes de jeu, Gakpo a fait rugir Anfield. Servi par Jeremie Frimpong, il a contrôlé du gauche avant de battre le gardien du même « pied faible ».

Gakpo a également joué un grand rôle sur le deuxième but de Liverpool. L’ancien joueur du PSV a adressé un ballon à ras de terre devant le but, que Jérémy Jacquet a pu pousser au fond.

Il se pourrait bien que ce soient les derniers moments de Gakpo sous le maillot des Reds. Il a en effet déjà trouvé un accord personnel avec Tottenham Hotspur, qui souhaite le recruter.

Tottenham a désormais formulé une offre de 70 millions d’euros pour Gakpo, qui souhaite rejoindre Londres. Liverpool a rejeté cette première offre, mais n’est pas opposé à un transfert.

Après le match de dimanche, la presse britannique se demande toutefois si le club doit vraiment vendre Gakpo. « Gakpo rappelle à Liverpool ce qu’il perdrait en le vendant… », écrit The Mirror.

This is Anfield aimerait également voir Gakpo rester. « Il évolue désormais, comme sous Jürgen Klopp, dans un rôle plus axial au sein d’une équipe plus proactive. Il est justement logique de le conserver. Il s’intègre parfaitement dans cette équipe », écrit le média de supporters.

Le média local Liverpool Echo a lui aussi été impressionné. « Encore une solide prestation sur le flanc gauche : il a conclu avec assurance l’occasion du but de l’ouverture du score et a affiché beaucoup d’énergie et d’agressivité, avant de préparer le deuxième but. »