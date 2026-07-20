La presse argentine, submergée par la tristesse, adresse néanmoins des messages inspirants à Messi

Les unes des journaux argentins reflétaient un profond désarroi après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (1-0 a.p.), Toutefois, la fierté ressentie pour Lionel Messi domine les comptes rendus, les médias soulignant que le capitaine des « Albicelestes » a quitté la Coupe du monde avec la dignité de son statut légendaire, malgré l’échec du rêve d’une quatrième étoile.

Malgré l’amertume de la défaite, les journaux ont unanimement reconnu que Messi avait conclu un tournoi exceptionnel à l’âge de trente-neuf ans, après avoir marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives, soulignant que son héritage au sein de la sélection dépasse les résultats d’un seul match et qu’il a redonné à l’Argentine sa place parmi les plus grandes nations du football mondial.

Le journal Clarín a mis en avant la dimension humaine du parcours du capitaine argentin, soulignant que Messi « s’est battu jusqu’à la dernière seconde et a enseigné à toute une génération ce que signifie ne pas baisser les bras, après avoir redonné aux supporters l’amour de la sélection nationale ».

Elle a ajouté que l’image de Messi arborant la médaille d’argent, les larmes coulant sur ses joues après le coup de sifflet final, restera l’une des plus fortes de ce Mondial, estimant que sa performance confirme qu’il demeure l’un des plus grands footballeurs de l’histoire.

De son côté, La Nación a opté pour un titre émouvant : « Les larmes du capitaine… Messi pleure, et l’Argentine l’embrasse : merci Lionel, tu nous as suffisamment rendus heureux ».

Elle a rappelé que l’Albiceleste n’a pas décroché un nouveau titre mondial, mais qu’elle a laissé un héritage durable après des années de succès qui ont ramené l’Argentine au sommet du football planétaire.

De son côté, Crónica a résumé l’essentiel en un titre lapidaire : « Une légende ».

Elle souligne que ses larmes après le match, ainsi que les ovations du public, constituent le plus beau hommage à un joueur qui a failli soulever une deuxième Coupe du monde et qui quitte la compétition la tête haute.

De son côté, Perfil analyse le volet tactique : l’Espagne a imposé son rythme de bout en bout, et l’Argentine a tenu bon jusqu’à ce que Ferran Torres ne tranche en prolongation.

Elle souligne également que les blessures ont restreint les choix de Lionel Scaloni, tandis qu’Emiliano Martínez s’est illustré comme le grand homme de la sélection grâce à ses multiples arrêts, rappelant que cette défaite n’efface en rien la performance remarquable des « Albicelestes ».

Le journal « La Capital » a opté pour un titre émouvant : « Les larmes de Messi… les larmes de tous : la fin d’une époque et le début d’une légende ».

Elle rappelle que le capitaine argentin s’est effondré après le coup de sifflet final, lors de sa dernière sortie en Coupe du monde, avant de quitter la compétition sous les ovations du public, une image qui restera gravée dans les mémoires.

De son côté, le site El Destape a parlé d’une « épopée de la ténacité jusqu’au bout », soulignant que l’Argentine s’était battue malgré son infériorité numérique, et que les larmes de Messi résumaient l’ampleur de la douleur, tandis que les déclarations de l’entraîneur Lionel Scaloni laissaient planer le doute sur son avenir.

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