Jorrel Hato récolte les éloges de la presse anglaise après sa prestation avec Chelsea face à Everton. Les Londoniens se sont imposés 0-2 samedi après-midi sur le terrain de l’équipe de Liverpool, et l’international néerlandais de vingt ans a joué un rôle important dans cette victoire grâce à une passe décisive. La presse anglaise est unanime et ne lui attribue que des appréciations positives.

Hato figurait à la surprise générale dans le onze de départ de Chelsea, après le forfait de Pep Chavarria en raison de légers pépins physiques. L’ancien joueur de l’Ajax a saisi sa chance et a participé à l’ouverture du score de Pedro Neto dès la reprise. Le Portugais a frappé après seulement 44 secondes en seconde période pour donner l’avantage aux visiteurs.

Ce premier but est né d’une belle combinaison entre Morgan Rogers, Hato et Neto. Rogers a tenu son adversaire à distance avant de servir Hato d’une talonnade. Le Néerlandais a alors accéléré et adressé un centre à ras de terre. Neto a parfaitement profité de ce travail préparatoire pour donner l’avantage à Chelsea.

The Evening Standard a particulièrement apprécié la prestation de Hato et attribue la note de 7 à l’arrière gauche. Le quotidien londonien souligne que le défenseur n’a intégré le onze de départ qu’au dernier moment, mais qu’il a néanmoins livré une excellente prestation. « Il a couronné une solide prestation d’une belle passe décisive pour Neto », écrit le journaliste Dom Smith, qui met ainsi surtout en avant l’apport offensif du Néerlandais.

Metro salue également Hato et lui attribue aussi un 7. Le média a surtout été impressionné par la manière dont il a pris le dessus sur son adversaire lors de l’ouverture du score. « Il s’est bien projeté sur l’ouverture du score de Chelsea et a fait preuve de beaucoup de vitesse et de puissance pour tenir son adversaire à distance et remettre le ballon devant le but pour Neto », estime-t-il au sujet de l’ancien joueur de l’Ajax.

GOAL apprécie également la prestation de Hato, tout en mettant l’accent sur ses qualités défensives. L’international néerlandais reçoit un 7 et est salué pour sa discipline tactique et sa capacité à neutraliser le danger venu des ailes d’Everton. Selon GOAL, Hato a conservé un excellent placement jusqu’à son remplacement dans le temps additionnel et a aidé Chelsea à maintenir son organisation défensive.

L’appréciation la plus positive vient de The False 9, qui donne même un 8 à Hato. Le média souligne surtout l’intelligence de son déplacement sur l’ouverture du score et son centre décisif à ras de terre pour Neto.







