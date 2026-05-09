La presse anglaise enterre définitivement l’international néerlandais après une prestation désastreuse

Samedi, Joshua Zirkzee a de nouveau essuyé de vives critiques en Angleterre. L’attaquant néerlandais, aligné d’entrée par Michael Carrick – une rare opportunité avec Manchester United sur la pelouse de Sunderland – n’a pas réussi à faire la différence dans ce match nul et vierge (0-0). Après la rencontre, la presse britannique s’est montrée particulièrement sévère envers l’avant-centre de six sélections chez les Oranje.

Absent depuis décembre, Zirkzee profitait de la blessure de Benjamin Sesko pour retrouver le onze de départ, mais il n’a pas su saisir sa chance. Les Red Devils ont livré une prestation terne et n’ont cadré leur premier tir qu’en toute fin de temps additionnel. Remplacé à la 65^e minute, l’ancien Boulonnais n’a pas pesé sur la rencontre.

The Telegraph assène même que la rencontre « ressemblait à un rideau qui se fermait définitivement sur l’aventure mancunienne de Zirkzee », estimant que l’avant-centre n’a jamais semblé menaçant ni suffisamment convaincu lorsqu’il avait le ballon.

The Athletic ne le ménage pas non plus, estimant qu’il a « complètement gâché une occasion en or » et pointant plusieurs lacunes dans les transitions. Une séquence en seconde période illustre son manque de discernement : alors qu’il pouvait lancer Bruno Fernandes ou Amad Diallo en situation de quatre contre trois, il a préféré servir un adversaire.

Selon The Athletic, United écoutera les offres pour l’attaquant cet été afin de libérer de la marge financière. « En tout cas, ce match ne figurera pas dans la vidéo de présentation destinée aux clubs intéressés », conclut le média avec cynisme.

Selon le Manchester Evening News, Zirkzee obtient la plus faible note de l’équipe : 4/10. Le quotidien régional juge qu’il a « trop souvent perdu le ballon » et conclut qu’il « manque d’intensité et de qualité pour devenir un joueur clé de Manchester United ».

De son côté, The Sun lui attribue également une note très insuffisante. Le tabloïd juge le Néerlandais « pratiquement invisible » à la pointe de l’attaque et estime qu’il ne pourra en aucun cas être une option offensive crédible en sortie de banc la saison prochaine. Le journal reconnaît qu’il a beaucoup couru, mais souligne qu’il n’a guère pesé sur le jeu offensif.

Plus sévère encore, GOAL lui attribue un 3/10 et parle d’« audition douloureuse » pour la saison prochaine, estimant que le ballon lui échappait constamment et qu’il avait « complètement perdu le rythme » depuis son rôle de remplaçant à United.