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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La présidente du Mexique crée la surprise après avoir manqué la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde

Mexico vs Afrique du Sud
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La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a justifié son absence lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, où l’équipe nationale du Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0 jeudi dernier.

Les Mexicains ont entamé leur parcours par une victoire 2-0 sur l’Afrique du Sud.

Selon The Guardian, qui rapporte ses propos tenus lors d’une conférence de presse, elle a expliqué que le coût des places était hors de portée pour la plupart des Mexicains et qu’elle avait donc cédé son billet à une jeune supportrice.

« Les tarifs sont exorbitants, a-t-elle expliqué. En tant que présidente, je préfère céder ma place à une jeune supportrice qui n’en aurait pas les moyens et faire la fête avec les gens gratuitement. »

Elle a rappelé que la flambée des tarifs, atteignant en moyenne 3 000 dollars, suscitait une vive polémique au Mexique, où de nombreux citoyens ne gagnent pas cette somme en un mois.

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« Très peu de gens peuvent se permettre de payer un billet à ce prix », a-t-elle précisé.

Elle a précisé que la jeune femme bénéficiaire de ce geste, Yuliet Cervantes Cuauhtémoc, avait remporté un concours national organisé par le gouvernement mexicain et qu’elle avait donc pu assister à la rencontre depuis la tribune d’honneur.

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