La présidente de la fédération norvégienne choque Infantino et rappelle à Blatter un épisode honteux

Lise Klaveness, la présidente de la Fédération norvégienne, a lancé une attaque virulente contre la Fédération internationale de football et son président suisse, Gianni Infantino.

Le quotidien AS a rapporté les propos de Klaveness, tenus lors d'une conférence de presse, où elle a déclaré : « Infantino doit démissionner maintenant. Pas de retour en arrière. Nous exigeons qu'il se retire. »

Elle a poursuivi : « Je n'accorde pas d'importance au message qui a été envoyé après la réunion de Rabat, et je comprends parfaitement qu'il subit, tout comme d'autres, des pressions pour faire marche arrière et présenter des excuses, mais je pense qu'il s'agissait avant tout d'un point de départ pour lancer une contre-attaque. »

Elle a ajouté : « Nous en sommes arrivés à une situation qui exige des mesures exceptionnelles pour provoquer un changement durable. Nous n'avons jamais eu de telles mesures auparavant, et nous ne les avons pas non plus aujourd'hui. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour Infantino. »

Interrogée également au sujet de Joseph Blatter, l'ancien président de la FIFA, et de ses déclarations dans lesquelles il a suggéré son nom comme éventuelle remplaçante, elle s'est montrée tout aussi tranchante.

Elle a précisé : « Je ne suis pas sur X, mais j'ai vu ce qu'il a dit. Je vais faire une capture d'écran et la lui envoyer. Blatter était président lorsque j'étais joueuse. Je me souviens qu'il voulait que nous jouions avec des shorts plus courts que ceux que nous portions, mais je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. »