La présence d’une star arabe… La course au Soulier d’or de la Coupe du monde s’intensifie

La course au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 s’intensifie. L’Argentin Lionel Messi mène actuellement les débats avec 5 buts inscrits en seulement deux journées, prenant ainsi la tête du classement des meilleurs buteurs.

Il est talonné par quatre autres stars, chacune auteur de quatre réalisations : le Français Kylian Mbappé (deux passes décisives), son compatriote Ousmane Dembélé (une passe décisive), le Brésilien Vinícius Júnior (une passe décisive), et le Norvégien Erling Haaland (sans passe décisive). Ce quatuor a toutefois disputé un match de plus que le capitaine argentin.

Mbappé rêve d’entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur à remporter deux fois le Soulier d’or, après son sacre au Qatar en 2022.

Le Soulier d’or, l’une des distinctions individuelles les plus prestigieuses décernées par la FIFA en fin de tournoi, aux côtés des prix du meilleur joueur et du meilleur jeune, attire donc logiquement l’attention des supporters du monde entier.

Voici le classement actuel des 12 meilleurs joueurs en lice pour le Soulier d’or :

1. Lionel Messi (Argentine) – 5 buts – 0 passe décisive

2. Kylian Mbappé (France) - 4 buts - 2 passes décisives

3. Ousmane Dembélé (France) – 4 buts – 1 passe décisive

4. Vinícius Júnior (Brésil) - 4 buts - 1 passe décisive

5. Erling Haaland (Norvège) – 4 buts – 0 passe décisive

6. Deniz Undav (Allemagne) – 3 buts – 2 passes décisives

7. Yohan Manzambi (Suisse) – 3 buts – 1 passe décisive

8. Ismaïla Sarr (Sénégal) – 3 buts – 1 passe décisive

9. Jonathan David (Canada) – 3 buts – 0 passe décisive

10. Ismail El-Sibari (Maroc) – 3 buts – 0 passe décisive

11. Mateus Konha (Brésil) – 3 buts, 0 passe décisive

12. Brian Proby (Pays-Bas) – 3 buts – 0 passe décisive