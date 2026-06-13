La préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde a été brutalement perturbée par un braquage, un chauffeur pourrait être impliqué

La préparation de l’équipe d’Angleterre en vue de son match de Coupe du monde contre la Croatie a connu un sérieux accroc. Selon le Daily Mail, de nombreux effets personnels appartenant aux joueurs et aux membres du staff ont été volés à bord du minibus qui les conduisait à Kansas City.

Après avoir entamé leur préparation en Floride, les Three Lions doivent s’entraîner pour la première fois samedi à Kansas City, où la sélection néerlandaise sera également basée dans les prochaines semaines. Cette séance a toutefois été brutalement perturbée par le vol d’équipements indispensables.

Les voleurs ont emporté toutes les chaussures de match et tous les ballons, hormis un seul. Le sélectionneur Thomas Tuchel et son staff ont également perdu du matériel d’entraînement crucial et doivent désormais trouver une solution express.

« L’encadrement avait soigneusement emballé tout le matériel d’entraînement indispensable pour le trajet entre le centre de préparation en Floride et leur base officielle pour la Coupe du monde », précise le Daily Mail. « Cela incluait du matériel d’analyse, les tableaux blancs de Tuchel et des tables de massage. »

Selon les agents de sécurité, des chauffeurs censés acheminer le matériel seraient impliqués dans cette perte, qui perturbe sérieusement la préparation du match d’ouverture face à la Croatie, mercredi.

Tuchel et son staff, désemparés, doivent désormais mener une course contre la montre pour récupérer ou remplacer le matériel nécessaire à des séances d’entraînement dignes de ce nom, y compris en faisant appel à des équipements venus de l’étranger.

La FA négocie actuellement avec la police locale dans une « tentative désespérée » de récupérer le matériel volé et a refusé de commenter l’affaire auprès du Daily Mail. Les Three Lions doivent affronter la Croatie le 17 juin.