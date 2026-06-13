La préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde a été brutalement perturbée par un braquage, un chauffeur étant potentiellement impliqué

La préparation de l’équipe d’Angleterre en vue de son match de Coupe du monde contre la Croatie a connu un sérieux accroc. Selon le Daily Mail, de nombreux effets personnels appartenant à des joueurs et à des membres du staff ont été volés à bord du minibus qui les conduisait à Kansas City.

Après avoir entamé leur préparation en Floride, les Three Lions doivent s’entraîner pour la première fois samedi à Kansas City, où la sélection néerlandaise sera également basée dans les prochaines semaines. Cette séance a toutefois été brutalement perturbée par le vol d’équipements indispensables.

Les chaussures de match de plusieurs stars, dont Jude Bellingham et Harry Kane, ainsi que l’ensemble des ballons officiels – hormis un seul – ont disparu. Le sélectionneur Thomas Tuchel et son staff ont également perdu du matériel d’entraînement crucial et doivent désormais trouver une solution express.

« Le staff anglais avait emballé tout son matériel d’entraînement essentiel pour le voyage entre le camp d’entraînement en Floride et leur base officielle pour la Coupe du monde », écrit le Daily Mail. « Cela comprenait du matériel d’analyse, les tableaux blancs de Tuchel et des tables de massage. »

Selon les agents de sécurité, des chauffeurs censés acheminer le matériel seraient impliqués dans cette perte, qui perturbe gravement la préparation du match d’ouverture face à la Croatie, mercredi.

Tuchel et son staff, désemparés, redoutent désormais une course contre la montre pour disposer d’un matériel suffisant et mener des séances de qualité. Une partie de l’équipement devra peut-être être acheminée depuis l’étranger.

La FA négocie actuellement avec la police locale dans une « tentative désespérée » de récupérer le matériel volé, mais a refusé de commenter l’affaire auprès du Daily Mail. Les Three Lions doivent affronter la Croatie le 17 juin.