La première victime : la star du Real Madrid officiellement écartée du rassemblement de la France

Le Real Madrid a encaissé un coup dur au début de la trêve internationale, en provenance directe du rassemblement de l'équipe de France, après qu'un de ses joueurs cadres a subi une blessure qui l'éloignera du groupe des Bleus.

L'équipe de France se prépare à affronter la Turquie, demain vendredi, en Ligue des nations, pour le premier match de Zinedine Zidane à la tête du staff technique des Bleus.

Mais la blessure d'Ibrahima Konaté, défenseur du Real Madrid, est venue troubler la sérénité du rassemblement français, avant le début de son parcours en Ligue des nations.

La Fédération française de football a annoncé dans un communiqué officiel que Konaté a ressenti une douleur au genou lors des entraînements et a passé une IRM hier mercredi. Sa blessure a été diagnostiquée comme une légère entorse du genou droit.

Le communiqué indique, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato » : « En accord avec le staff technique et après des discussions cordiales entre les médecins de l'équipe de France et du Real Madrid, le joueur a été autorisé à retourner dans son club à compter d'aujourd'hui. Il a été remplacé par Leny Yoro (défenseur de Manchester United), actuellement présent à la Fédération française de football avec l'équipe des moins de 21 ans. »

Konaté fait partie des éléments cadres du Real Madrid cette saison, puisqu'il a été titulaire avec la Maison Blanche lors de 6 matchs de Liga, et a également disputé la rencontre face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

Il convient de rappeler que le défenseur français a rejoint le Real Madrid lors du dernier mercato estival, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec Liverpool.

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