La première sous l'ère Zidane : l'Union européenne sanctionne la France à cause d'un incident inattendu

La Fédération française de football a subi un revers financier, après que l'Union européenne de football lui a infligé une amende de 10 000 euros, en raison du retard pris par le coup d'envoi de la rencontre entre l'équipe de France et la Belgique, le 28 septembre dernier, dans le cadre de la Ligue des nations, à la suite d'une infraction liée à la préparation des chaussettes des joueurs et de leurs bandes de maintien colorées.

Le journal « L'Équipe » a révélé que l'incident s'est produit lors du match qui s'est soldé par une victoire de la France face à la Belgique sur le score de 1 à 0, après que les joueurs de l'équipe de France, sous la conduite de leur entraîneur Zinédine Zidane, sont arrivés sur la pelouse en retard par rapport à l'horaire fixé, ce qui a entraîné le report de quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre, initialement prévu à 20h45.

Le journal a précisé que la cause du problème tenait à la non-fixation des bandes colorées adéquates sur les chaussettes des joueurs, un détail que le staff technique n'avait pas vérifié avant le match, ce qui a conduit les organisateurs à refuser l'équipement et à contraindre les joueurs à corriger l'infraction avant le coup d'envoi de la rencontre.

L'Union européenne de football a estimé que l'incident constituait une infraction à l'article 6.07 des règlements de la Ligue des nations, qui oblige les fédérations nationales à saisir les informations requises concernant l'équipement des matchs via la plateforme « TIME » de l'UEFA, au cours des semaines précédant chaque rencontre.

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Le problème des chaussettes n'a pas été le seul incident d'organisation qu'a connu le premier rassemblement de Zidane avec l'équipe de France, puisque l'entraîneur avait déjà été confronté à une situation embarrassante lors de la rencontre face à la Turquie, qui s'est soldée par une victoire de la France sur le score de 1 à 0, après avoir manqué le moment du début de l'hymne national français, « La Marseillaise ».

Zidane a expliqué à l'issue du match que le protocole avait été plus rapide qu'il ne l'avait anticipé, déclarant : « J'ai été un peu lent au début. J'aurais préféré arriver au bon moment », soulignant qu'il n'avait pas reçu d'explication suffisante concernant le moment précis du salut avant l'exécution de l'hymne.

Les préparatifs de la rencontre ont également été marqués par l'oubli du fanion de l'équipe, ce qui a contraint des membres de la délégation à retourner rapidement au vestiaire pour le récupérer, dans un autre incident qui a reflété le flottement organisationnel durant les débuts du nouveau staff technique.

Selon « L'Équipe », le staff technique a évoqué ces erreurs lors d'une réunion d'évaluation tenue le 6 octobre dernier, à l'issue du premier rassemblement, dans le but d'éviter qu'elles ne se reproduisent lors des prochaines échéances.

L'équipe de France se prépare à renouer avec la compétition, les joueurs s'étant réunis au centre de Clairefontaine pour disputer les deux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations, où elle affronte l'Italie à l'extérieur, avant de recevoir la Turquie à Bordeaux, avec l'ambition de valider sa qualification pour les quarts de finale, un match nul lui suffisant pour assurer le passage.