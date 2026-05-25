La première séance d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise est terminée : voici les internationaux qui y ont participé

La KNVB a diffusé les premières images de l’entraînement inaugural de l’équipe des Pays-Bas en vue de la Coupe du monde. Sous la direction du staff technique, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber et Luciano Valente étaient présents sur la pelouse lundi.

La fédération a également publié un bref communiqué : « Avant le coup d’envoi officiel de la préparation pour la Coupe du monde (samedi 30 mai), la première des trois séances d’entraînement a eu lieu lundi. »

« Celles-ci sont destinées aux joueurs (potentiels) de la Coupe du monde issus des championnats néerlandais, français, turc et allemand, pour lesquels les obligations avec leur club ont pris fin le week-end des 17 et 18 mai. »

« Le groupe est si restreint qu’aucun stage officiel n’est organisé. Il s’agit de trois séances distinctes à huis clos, les 25, 26 et 27 mai », précise le communiqué.

Mercredi, Koeman annoncera sa liste pour la Coupe du monde dans un communiqué, puis la commentera lors d’une conférence de presse.

Initialement prévu lundi, l’annonce de la liste définitive a été repoussée de quarante-huit heures afin de peaufiner l’évaluation physique de plusieurs internationaux.

Memphis Depay et Justin Kluivert, notamment, sont encore dans une course contre la montre. L’attaquant de Chelsea Emegha, blessé toute la saison à Strasbourg, est d’ores et déjà forfait et devrait être le premier absent.