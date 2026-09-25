Manchester City a répondu officiellement aux informations faisant état de sa condamnation dans 114 des 115 accusations liées à des infractions au règlement financier de la Premier League anglaise, affirmant que la procédure est toujours en cours et qu'un certain nombre de dossiers importants de l'affaire n'ont pas encore été tranchés.

Un porte-parole de Manchester City a déclaré, selon les propos rapportés par des médias britanniques : « La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des aspects importants qui n'ont pas été résolus et qui sont soumis à une confidentialité totale », soulignant que la position du club reste conforme au communiqué qu'il avait publié en février 2023.

Le club a précisé qu'il s'était conformé à la procédure relative à l'affaire au cours des huit dernières années, partant du principe que le conseil d'administration de la Premier League et sa direction exécutive rempliraient leur rôle d'instance réglementaire indépendante, intègre et équitable, à l'abri de toute influence extérieure.

La réponse officielle de Manchester City intervient après des informations évoquant que la commission indépendante chargée d'examiner l'affaire est parvenue à condamner le club dans la plupart des accusations retenues contre lui, lesquelles portent sur de présumées infractions aux règles financières de la Premier League.

Les sanctions susceptibles de découler de l'affaire n'ont pas encore été déterminées à ce jour, alors que Manchester City affirme que la procédure n'est pas terminée et que des aspects essentiels du dossier sont toujours à l'étude, ce qui signifie que la position finale du club n'a pas encore été tranchée.