Riyad, 19 septembre 2026 – Les compétitions de la première journée (Split 1) de la Kings League MENA ont débuté hier soir, vendredi 18 septembre, dans une atmosphère chargée de sensations lors de la première journée de matches, la salle Cool Arena du Boulevard de Riyad se transformant de nouveau en destination du divertissement footballistique dans le monde arabe.

Cette première journée du tournoi a tenu ses promesses envers le public, avec cinq matches enflammés réunissant les dix équipes participantes. Le public a été régalé par une abondance de buts, atteignant 44 réalisations, ainsi que par un remarquable étalage de talents footballistiques mondiaux, des séances de tirs au but à couper le souffle, un derby tranché sur un score large et une surprise dramatique en clôture de la soirée.

L'équipe Ultra Chmicha, menée par le créateur de contenu Ilias El Maliki, a ouvert les hostilités par une victoire spectaculaire face à l'équipe Turbo, dirigée par le créateur de contenu Tarbon, sur le score de 8-4, dans un match offensif et riche en buts. L'équipe Turbo avait atteint les demi-finales de la Kings Cup MENA l'an dernier.

Pour ses débuts dans la Kings League MENA, l'équipe Rising Peaks, menée par le créateur de contenu Abdulrahman Al Shehri, a livré une prestation solide face à l'équipe ABO FC, dirigée par le créateur de contenu Abu Fella, et est restée dans la course jusqu'aux derniers instants. Le temps réglementaire s'est achevé sur un match nul 5-5, avant que l'équipe ABO FC ne fasse la différence aux tirs au but sur le score de 3-1 et n'engrange les points de la rencontre, dans un match qui a confirmé dès le départ que l'équipe Rising Peaks ne serait pas un adversaire facile lors de la première journée.

Le derby jordanien entre les équipes 3BS et Red Zone a été l'un des temps forts de cette première journée de matches, marquant également la première confrontation en Kings League entre les deux stars de la sélection jordanienne et coprésidents des deux équipes, Yazan Al Naimat et Ali Olwan. L'équipe Red Zone, menée par Maherco et Olwan, a imposé sa domination sur la rencontre, s'imposant largement sur le score de 7-1 face à 3BS, dirigée par Absi et Al Naimat, un résultat probant qui a adressé un message de défi précoce au reste des équipes de la première journée.





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Dans une autre rencontre, l'équipe Bakhira FC, menée par les créateurs de contenu Younes Zarou et Achraf Sbiri, a entamé son parcours par une victoire difficile sur le score de 4-3 face à l'équipe RA2, dirigée par le créateur de contenu Raed. La soirée s'est conclue par le match phare de cette première journée, l'équipe FWZ créant la surprise générale en s'imposant face au tenant du titre de la Kings Cup, DR7, sur le score de 5-2 au terme d'une fin de rencontre palpitante, marquée par le penalty présidentiel manqué par les deux équipes. L'équipe menée par le créateur de contenu Fawaz a ainsi réussi à prendre sa revanche sur la défaite concédée face à l'équipe menée par le créateur de contenu Darbaha en finale de la Kings League MENA 2025.

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Les compétitions de la première journée se poursuivent le lundi 21 septembre avec la deuxième journée de matches à la Cool Arena. Le programme complet de la deuxième journée de matches est consultable sur le site internet de la Kings League MENA.

Les billets de la deuxième journée de matches de la première journée sont disponibles via la plateforme Webook, chaque soirée de matches étant divisée en trois créneaux pour lesquels des billets peuvent être achetés, à savoir : le premier créneau, de 19h00 à 21h00 (heure de l'Arabie saoudite) ; le deuxième créneau, de 21h00 à 23h00 (heure de l'Arabie saoudite) ; le troisième créneau, de 23h00 à 24h00 (heure de l'Arabie saoudite).

Les supporters de toute la région peuvent suivre gratuitement l'ensemble des matches via les chaînes de diffusion personnelles des présidents des équipes de la Kings League MENA, ainsi que sur les chaînes officielles du tournoi sur les plateformes Kick, YouTube, TikTok et Twitch. Le tournoi est également couvert en direct dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord par le partenaire média officiel, le groupe MBC, à travers MBC Action et Shahid.

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À propos du tournoi de la Kings League MENA

Le tournoi de la Kings League MENA contribue à diffuser la culture mondiale de la Kings League au sein de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à travers une coentreprise entre la Kings League et la société Sela pour l'investissement sportif. Le tournoi réunit des équipes de tout le monde arabe, notamment l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Maroc, ainsi que la Jordanie, le Koweït et le Qatar, et est présidé par une élite des plus grands créateurs de contenu et diffuseurs en direct de la région.

Après le succès exceptionnel remporté par le tournoi de la Kings League MENA en 2025, le tournoi revient cette année à la salle Cool Arena de Riyad pour disputer les compétitions de la première phase durant les mois de septembre et octobre 2026.

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