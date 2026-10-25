La première fois depuis 5 ans : réponse tranchante de Carrick sur l'exclusion de Bruno Fernandes face à Bournemouth

Bruno Fernandes était absent de la composition de Manchester United face à Bournemouth, quelques jours seulement après avoir critiqué les choix tactiques de l'entraîneur Michael Carrick.

Le capitaine de Manchester United traverse l'une des pires périodes de baisse de forme de sa carrière, alors que United reste sur une série de sept matches sans victoire avant de se déplacer à Bournemouth, ce dimanche.

Après l'humiliante défaite 4-1 face à Côme, le promu nouvellement arrivé en Ligue des champions, mercredi, Fernandes a tenu des propos acerbes sur le manque de pressing de United.

Il a déclaré à la chaîne TNT : « C'est une décision du staff technique de ne pas presser en homme à homme, et parfois de laisser un petit espace derrière, d'essayer de récupérer le ballon dès le premier instant, d'attendre qu'ils l'aient, puis de leur laisser le ballon. »

Il a poursuivi : « Mais parfois, quand on laisse autant le ballon à ces équipes, elles prennent confiance et ont beaucoup de joueurs derrière le ballon, ce qui oblige à beaucoup courir et provoque de la frustration. Et de toute évidence, quand on récupère le ballon, les jambes et l'esprit ont plus de mal à accomplir la tâche. »

Carrick a désormais écarté Fernandes, qui avait affiché sa colère au moment de son remplacement à la 66e minute en Italie.

Le journal « The Sun » a indiqué que Fernandes n'avait plus été écarté du onze de départ de Manchester United pour des raisons sans lien avec sa condition physique depuis novembre 2021 face à Villarreal. Fait intéressant, Michael Carrick était alors en charge de l'équipe.

Interrogé sur cette décision ce dimanche, Carrick a déclaré : « Le choix de la composition était une décision purement technique. »

Plus tôt cette semaine, Carrick avait été questionné sur l'éventualité de retirer le brassard de capitaine à Fernandes, ce à quoi il avait répondu : « Je dis simplement que je ferai toujours, quelles que soient les circonstances, ce qui est le mieux pour le club. »

Il a poursuivi : « Avant tout, l'équipe et sa dynamique. Et encore une fois, il s'agit du club. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. »