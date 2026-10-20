Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas cherché d'excuses après la défaite face au Paris Saint-Germain, tenant du titre en Ligue des champions. Il a plutôt livré un aveu surprenant.

Barcelone a défendu ses chances jusqu'à un moment tardif de la seconde période, mais le Paris Saint-Germain est parvenu à arracher une précieuse victoire sur le score de 4-2 lors du match disputé ce mardi soir au Parc des Princes, à l'occasion du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.









Le Barça a concédé sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, après avoir réalisé un sans-faute lors de ses onze premiers matchs.

Mais le club catalan s'apprête à disputer le match le plus relevé de la saison face au Real Madrid, dimanche prochain, lors du choc de la Liga.

Après la rencontre contre le Paris Saint-Germain, Flick a reconnu que le géant français méritait sa victoire face à son équipe.

Il a déclaré, dans des propos tenus après le match et relayés par le quotidien espagnol « AS » : « Ce fut un très beau match des deux équipes, mais le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était meilleur que nous. »

À propos de la prestation de Barcelone en seconde période, l'entraîneur allemand a souligné le danger que représentent les transitions offensives du Paris SG, précisant que son équipe avait souffert physiquement dans les dernières minutes.

Il a ajouté : « Le Paris SG possède une grande qualité dans les transitions, et nous n'étions pas non plus dans notre meilleure condition physique durant les dix dernières minutes. Ce n'est pas une excuse, mais nous n'avons pas bénéficié de la meilleure préparation pour ce match. »

Flick a insisté sur la nécessité de revenir sur ce qui s'est passé, affirmant que l'équipe devait analyser sa prestation, travailler à corriger ses erreurs et proposer un meilleur niveau lors des prochains matchs.

La blessure d'Olmo inquiète

L'entraîneur de Barcelone a évoqué le cas de Dani Olmo, victime d'un choc durant le match et ressentant une douleur, soulignant que déterminer la nature de la blessure nécessitait d'attendre.

Flick a déclaré : « Olmo a reçu un coup et a ressenti une douleur, nous devons attendre. »

L'entraîneur allemand n'a pas donné de détails supplémentaires sur la gravité de la blessure ni sur la durée probable d'absence du joueur, dans l'attente que son état se précise.

Un éloge particulier pour Xavi Espart

En revanche, Flick a tenu à saluer le niveau affiché par le jeune Xavi Espart, après qu'il a eu l'occasion de jouer face à l'une des plus grandes équipes européennes.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Il a livré un très beau match, et ce qu'il propose à chaque fois qu'il joue est impressionnant. »