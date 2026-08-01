Malgré le statut dont jouit la Premier League anglaise en tant que championnat le plus riche et le plus attractif pour les investissements dans le monde du football, la réalité financière des clubs dresse un tableau totalement différent. Alors que des transferts se concluent pour des centaines de millions d'euros et que la valeur de certains clubs dépasse le milliard de dollars, des études récentes révèlent que la plupart des clubs de football anglais s'acheminent vers des pertes financières, un paradoxe qui reflète l'ampleur des défis auxquels est confronté le sport le plus populaire au monde.

Selon une étude rapportée par le quotidien espagnol « AS », le cabinet de conseil « BDO » prévoit qu'environ 90 % des clubs anglais des quatre premières divisions subiront des pertes financières, malgré la croissance continue des revenus commerciaux et des droits de retransmission télévisée.

Le marché des transferts anglais connaît une activité intense avant le coup d'envoi de la saison 2026-2027, et dans le même temps, deux des figures les plus marquantes de la dernière décennie dessinent des avenirs totalement différents.

D'une part, Liverpool négocie la vente d'une participation minoritaire pouvant atteindre 49 % de ses actions à un consortium mené par Amit Bhatia, avec le soutien de la richissime famille indienne Mittal. La valeur de l'opération pourrait dépasser 6 milliards de dollars, ce qui permettrait au Fenway Sports Group (FSG) d'obtenir d'importantes liquidités sans renoncer au contrôle du club.

En revanche, le groupe thaïlandais « King Power » a officiellement mis en vente le club de Leicester City, après avoir fait appel à la société « Citigroup » pour rechercher de nouveaux investisseurs, dans une tentative d'éviter une crise financière et sportive étouffante. Seulement dix ans après l'exploit historique du sacre en Premier League anglaise en 2016, Leicester a subi des pertes s'élevant à 71,1 millions de livres sterling et a été relégué en Championship.

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Pourquoi les clubs perdent-ils de l'argent malgré la hausse des revenus ?

Le rapport du cabinet « BDO » révèle une réalité inquiétante pour le football anglais, les prévisions indiquant qu'environ 90 % des clubs des quatre premières divisions termineront leurs saisons sur des pertes financières.

Pour faire face à cette situation, la Premier League anglaise a appliqué, à partir de la saison en cours, de nouvelles règles financières, imposant que les dépenses consacrées aux joueurs ne dépassent pas 85 % du total des revenus du club, dans le cadre du renforcement de la durabilité financière.

Moisés Assayag, associé gérant de la société « Channel Associados » et spécialiste du financement du football, a déclaré : « La Premier League anglaise traverse une phase délicate ; malgré la hausse des revenus issus du sponsoring et des droits de retransmission, les clubs du championnat le plus riche au monde éprouvent des difficultés à réaliser des bénéfices, en raison de la hausse des coûts d'exploitation, de l'inflation des salaires et des pressions financières découlant d'une concurrence sportive qui s'accroît d'année en année. »

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L'Angleterre continue de dominer le marché des transferts

Malgré ces craintes financières, les clubs anglais restent en tête de la liste des plus dépensiers durant le marché des transferts estival. L'enregistrement des joueurs en Europe doit se poursuivre jusqu'au 1er septembre.

Selon les données de « Transfermarkt », le montant des dépenses dans les cinq grands championnats se répartit comme suit : « Angleterre : 1,39 milliard d'euros, Italie : 585,5 millions d'euros, Allemagne : 434,2 millions d'euros, Espagne : 307 millions d'euros, France : 245 millions d'euros ».

La liste des championnats les plus dépensiers comprenait également : « Turquie : 225 millions d'euros, Portugal : 179 millions d'euros, Championship anglaise : 145,3 millions d'euros, Arabie saoudite : 90 millions d'euros, Pays-Bas : 83 millions d'euros ».

Le marché des transferts a connu cinq transferts qui figurent parmi les plus chers à ce jour, dont quatre en Premier League anglaise, contre un seul en Liga espagnole :

1. Morgan Rogers : d'Aston Villa à Chelsea pour 138 millions d'euros.

2. Elliot Anderson : de Nottingham Forest à Manchester City pour 135 millions d'euros.

3. Sandro Tonali : de Newcastle United à Tottenham pour 108 millions d'euros.

4. Matheus Fernandes : de West Ham United à Tottenham pour 99 millions d'euros.

5. Anthony Gordon : de Newcastle United à Barcelone pour 80 millions d'euros.

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Le besoin d'un modèle plus durable

Moisés Assayag a ajouté : « La série de pertes que subissent la plupart des clubs de Premier League anglaise confirme que les modèles réglementaires ont besoin de davantage d'efficacité, voire peut-être de davantage de rigueur, afin de trouver des solutions garantissant la durabilité des championnats à long terme, sans créer de déséquilibres financiers et sportifs entre les clubs. »

De son côté, Veridiano Pinheiro, directeur exécutif du salon « Foot Pro », a déclaré : « La compétition pour l'achat de participations dans les clubs de Premier League anglaise montre que le football a dépassé le concept de compétition sportive traditionnelle pour devenir une plateforme de divertissement mondiale. »

Il a ajouté : « Les investisseurs ne misent pas seulement sur l'histoire sportive, mais sur la puissance de la marque, la capacité à attirer les foules et à générer des revenus commerciaux et médiatiques record, ce qui fait que la véritable valeur des clubs réside dans leur capacité à transformer le sport en un produit mondial. »

Quant à Claudio Fioretto, directeur général de la société « P&P Sport Management », qui gère la carrière professionnelle de plus de 150 joueurs à travers le monde, il a déclaré : « Les transformations que connaît le football anglais révèlent un changement radical dans la nature de l'investissement. Au lieu de se concentrer sur l'achat de joueurs, les capitaux se dirigent désormais vers l'achat de participations dans les clubs eux-mêmes.

Et de poursuivre : « Avec les chiffres record que réalise le championnat anglais en matière de revenus commerciaux et d'attractivité auprès des investisseurs mondiaux, le joueur n'est plus l'actif le plus important ; c'est l'institution sportive elle-même qui est devenue le véritable investissement, reposant sur des valorisations de plusieurs milliards de dollars. »