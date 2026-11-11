La Premier League reconnaît qu’une énorme erreur de la VAR a coûté cher à Liverpool face à Arsenal

Partager Suivez GOAL sur Google

La commission d’examen indépendante de la Premier League a officiellement reconnu que Liverpool s’était vu refuser à tort un penalty crucial lors de sa récente défaite face à Arsenal. Cette conclusion donne raison à l’entraîneur Andoni Iraola après une action controversée au cours de laquelle Jurrien Timber a retenu Alexander Isak dans la surface de réparation.

Publicité

La Premier League reconnaît une erreur sur un penalty

Le comité des incidents majeurs de match (KMI) de la Premier League a reconnu que Liverpool s’était vu refuser à tort un penalty lors de sa récente défaite 1-0 contre Arsenal. Kai Havertz a inscrit l’unique but de la rencontre en première période, offrant les trois points à l’équipe de Mikel Arteta. Quelques minutes seulement après l’ouverture du score, Jurrien Timber a retenu Alexander Isak alors que l’attaquant tentait de reprendre de la tête un centre de Bradley Barcola.

L’arbitre Andy Madley n’a pas donné suite aux protestations, et l’arbitre assistant vidéo, Stuart Attwell, a validé sa décision. Le comité KMI a toutefois conclu depuis qu’un penalty aurait dû être accordé. Lors de son évaluation indépendante, ses membres se sont prononcés par quatre voix contre une en faveur d’un penalty sifflé par l’arbitre sur le terrain.

Iraola conforté dans ses protestations concernant le penalty

Trois des cinq membres du comité ont également estimé que la VAR aurait dû intervenir et envoyer Madley consulter l’écran au bord du terrain, invoquant une erreur manifeste. Cette conclusion donne raison à l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, qui était furieux après le coup de sifflet final.

Après la défaite, Iraola a affirmé qu’Isak avait été « clairement retenu par le maillot » dans la surface de réparation. L’entraîneur, frustré, a même suggéré qu’il pourrait devoir demander à ses joueurs de tomber facilement pour obtenir des fautes à l’avenir.

Publicité Publicité

Cette décision a permis à Arsenal d’arracher sa première victoire à Anfield depuis 2012. De son côté, Liverpool s’est retrouvé à repenser à un moment décisif qui a fortement pesé sur le résultat final.

Related Topics

Le comité KMI explique les critères à remplir

Dans son rapport officiel, le comité a détaillé les consignes actuelles concernant les fautes consistant à retenir un adversaire. Il a souligné l’importance de sanctionner les gestes prolongés sans rapport avec le jeu qui ont une incidence concrète sur l’action. Il a également précisé que les arbitres doivent déterminer si le défenseur tente réellement de disputer le ballon.

« En Premier League, les arbitres sur le terrain et la VAR ont pour consigne ferme de repérer et de sanctionner les gestes consistant à retenir un adversaire lorsqu’ils se prolongent et ont une incidence concrète et manifeste sur le jeu. L’accent est également davantage mis sur les gestes consistant à retenir un adversaire sans rapport avec le jeu, qui n’ont pas leur place sur un terrain de football », a expliqué le comité.

Publicité

« Pour déterminer s’il y a faute, les arbitres prennent en compte plusieurs facteurs, notamment le fait qu’un joueur se concentre uniquement sur un adversaire plutôt que sur le ballon, qu’il tente ou non de jouer ou de disputer le ballon, qu’il retienne un adversaire avec les deux bras et que ce geste se prolonge ou ait une incidence sur l’adversaire ou ses vêtements. »

« Dans ce cas, le comité a estimé que l’intervention de Timber sur Isak remplissait les critères d’une faute consistant à retenir un adversaire et aurait dû entraîner un penalty, accordé soit sur le terrain, soit après intervention de la VAR. »

Publicité

Liverpool rebondit face à Palace

Cette défaite semblait être un coup dur pour Liverpool, qui a ensuite subi une surprenante défaite 3-2 contre Fenerbahce en Ligue des champions. L’équipe d’Iraola a toutefois renoué avec la victoire en battant Crystal Palace en Premier League le week-end dernier. Ce succès crucial permet au club de rester dans le groupe des poursuivants, près du haut du classement. Liverpool occupe actuellement la quatrième place, à neuf points du leader, Arsenal.