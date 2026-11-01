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Noni Madueke a échappé à un carton rouge après avoir semblé donner un coup de tête à Alexis Mac Allister, alors que les esprits s’échauffaient en fin de match lors de la victoire 1-0 d’Arsenal sur la pelouse de Liverpool dimanche. Il avait pourtant déjà reçu un carton jaune. La VAR a confirmé la décision de l’arbitre Andy Madley, mais le corps arbitral a également été critiqué après que Jurrien Timber n’a pas été sanctionné pour avoir tiré le maillot d’Alexander Isak dans la surface de réparation.

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La VAR explique sa décision concernant Madueke

Madueke s'est retrouvé au cœur d'un incident à dix minutes de la fin à Anfield, après une faute de Mac Allister sur Martin Odegaard. Timber est venu confronter l'international argentin, puis Madueke a avancé la tête vers ce dernier, et le milieu de Liverpool est tombé au sol. Madley a averti Mac Allister et Timber, tandis que l'arbitre vidéo Stuart Attwell a confirmé la décision prise sur le terrain de ne pas expulser Madueke.

Le Premier League Match Centre a expliqué cette décision sur X : « La décision de l'arbitre, selon laquelle Madueke n'a pas commis d'acte violent sur Mac Allister, a été vérifiée et confirmée par la VAR. VAR : « Toutes les situations ont été vérifiées et ne justifient aucune intervention. Il y a un contact lorsque Madueke et Mac Allister se font face. À mon avis, ce n'est ni un geste commis avec force, ni un geste violent ou brutal. » »

Ashley Williams peu convaincu par la réaction de Mac Allister

Ashley Williams, coanimateur sur talkSPORT, n'a pas été convaincu par la réaction de Mac Allister. Il a déclaré dans The Final Word : « Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. On t'a à peine touché la tête. Si je te touche la tête maintenant avec cette force-là, tu ne tombes pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui va voir Odegaard pour se plaindre qu'il soit tombé. Alors qu'il y avait bien faute, sans aucun doute, et ensuite, c'est lui qui se laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait, là ? »

Même un carton jaune aurait mis fin au match de Madueke, qui avait déjà été averti à la 55e minute pour une faute intentionnelle sur Bradley Barcola. Le joueur de 24 ans n'a jamais été expulsé en équipe première en club, son seul carton rouge ayant été reçu avec les moins de 19 ans du PSV contre Almere City en 2019.

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Halsey fustige la VAR pour sa décision sur le penalty impliquant Timber

L'ancien arbitre de Premier League Mark Halsey a réservé ses critiques les plus vives à une situation litigieuse dans la surface en première période. Dans sa chronique pour SunSport, il a écrit : « Mais sur l'action avec Jurrien Timber, qui tire clairement le maillot d'Alexander Isak, il y a clairement penalty pour moi. Et je ne comprends tout simplement pas comment la VAR a pu valider cette décision sans recommander à l'arbitre Andy Madley d'aller revoir les images. Si Timber ne tire pas le maillot d'Isak, l'attaquant de Liverpool atteint le ballon. » Il a ajouté : « J'ai été stupéfait que la VAR n'intervienne pas sur cette action. »

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Halsey a estimé que l'accrochage entre Christos Tzolis et Cody Gakpo ne suffisait pas à justifier un penalty et a suggéré que Trey Nyoni, joueur de Liverpool, aurait pu recevoir deux cartons jaunes pour ses interventions en début de match sur Odegaard et Kai Havertz. Madley a été sifflé à la fin de la rencontre, les supporters de Liverpool l'accusant de s'être laissé abuser par la comédie des joueurs d'Arsenal.

Quelle est la suite pour Arsenal et Liverpool ?

Cette victoire permet à Arsenal de compter trois points d'avance en tête de la Premier League, avec huit victoires lors de ses neuf premiers matches.

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Les deux équipes vont désormais se tourner vers la Ligue des champions mercredi : Arsenal se déplacera sur le terrain du Slavia Prague et Liverpool sur celui de Fenerbahce.