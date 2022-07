La Premier League et les étrangers, une grande histoire d'amour

La Premier League compte désormais 371 joueurs non anglais, soit deux fois plus que lors de la saison inaugurale de la compétition.

Il y a maintenant 371 joueurs non-anglais en Premier League - plus de deux fois plus qu'il y en avait lors de la saison inaugurale de la compétition.

Les équipes sont autorisées à aligner autant de joueurs non anglais qu'elles le souhaitent lors d'un match de Premier League ; en effet, la première division anglaise a connu des centaines d'équipes entièrement étrangères.

Chelsea est la première équipe entièrement étrangère ; Villa est la dernière équipe entièrement anglaise.

Chelsea a été la première équipe à composer un onze de Premier League sans un seul Anglais, lors d'une victoire 2-1 à Southampton le lendemain de Noël 1999. L'attaquant Tore Andre Flo a inscrit les deux buts d'une équipe des Blues qui, outre le Norvégien, comptait un Néerlandais, un Espagnol, un Roumain, un Brésilien, un Uruguayen, un Nigérian, deux Français et deux Italiens.

Depuis, Arsenal est devenu l'équipe la plus associée à la composition entièrement étrangère en Premier League : en février 2019, les Gunners en avaient nommé 173.

Et cela fait plus de 20 ans que John Gregory, le manager d'Aston Villa, a aligné ce qui reste la dernière équipe entièrement anglaise en Premier League, en février 1999. Les trois remplaçants introduits par Villa ce jour-là n'étaient pas non plus étrangers, mais le résultat n'a certainement pas confirmé les mérites de l'anglais : l'équipe de Birmingham a été battue 4-1 par Coventry City.

Deux tiers des joueurs de Premier League sont désormais étrangers

Si l'on regarde les chiffres, l'augmentation du nombre d'équipes de Premier League comptant exclusivement des joueurs étrangers n'est guère surprenante.

Lors de la toute première saison de la Premier League, en 1992/93, le championnat comptait 176 joueurs non anglais. En 1999/2000, la saison de la sélection historique de Chelsea au Dell, ce chiffre était passé à 306. Aujourd'hui, ils sont 371, soit plus du double du nombre initial, et les joueurs étrangers représentent un peu moins de 66 % de tous les footballeurs de Premier League.

Si aucune restriction n'est imposée au nombre d'étrangers qu'une équipe peut aligner lors d'un match de Premier League, le nombre de joueurs "non locaux" que les clubs peuvent inclure dans leur équipe première est en revanche limité.

Selon les règles de la Premier League, les clubs peuvent avoir un maximum de 25 joueurs dans leur équipe senior, dont pas plus de 17 sont autorisés à entrer dans la catégorie des joueurs "non locaux". Un joueur non anglais ne bénéficie pas nécessairement de ce statut.

Les footballeurs sont considérés comme "locaux" s'ils ont joué dans un club affilié à la FA pendant trois ans avant l'âge de 21 ans. Ainsi, le Français Paul Pogba et les Espagnols Cesc Fàbregas et Héctor Bellerín sont des exemples d'étrangers qui n'ont pas été pris en compte dans la limite de la catégorie "non locaux" de la Premier League.

Cela dit, ces cas seront désormais de plus en plus rares en raison du Brexit : le départ du Royaume-Uni de l'UE signifie que les clubs anglais ne peuvent plus signer de joueurs internationaux de moins de 18 ans.