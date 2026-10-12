Manchester City n'a pas profité longtemps de sa large victoire face à Liverpool (3-0) à Anfield, l'affaire des infractions financières reprochées au club ayant éclipsé l'écho de ce succès, dans un contexte de critiques croissantes dans la presse anglaise quant à la valeur de ses résultats avant le verdict final dans ce dossier.

Le quotidien français L'Équipe a mis en lumière le changement d'attitude des médias anglais à l'égard des victoires de l'équipe de Pep Guardiola, soulignant que ce succès contre Liverpool, à l'époque des grands duels entre Guardiola et Jürgen Klopp, aurait occupé la une des pages sportives, mais que les accusations financières jettent désormais une ombre sur les accomplissements obtenus sur le terrain.

L'affaire porte sur 114 infractions présumées aux règlements de la Premier League, concernant la période comprise entre 2009 et 2018, des accusations que Manchester City nie, tandis que l'attente de la décision finale continue d'alimenter la polémique sur l'avenir du club et sur ses résultats.

The Guardian est allé jusqu'à écrire que le football était passé au second plan, s'interrogeant sur la valeur réelle des victoires de Manchester City au vu des sanctions possibles, et se demandant si ses résultats actuels conserveront leur importance au moment du verdict, estimant que le flou entourant l'affaire poursuit tout ce que réalise l'équipe.

De son côté, The Independent a qualifié la situation d'« insupportable », soulignant que parler des conséquences de l'affaire est une chose, mais que ressentir l'absurdité en suivant un match dont la valeur finale pourrait être affectée par l'issue des procédures juridiques en est une autre.

Quant au Telegraph, il a décrit la scène comme une « farce », relevant la difficulté d'ignorer les célébrations du club dans le climat exceptionnel qui entoure l'affaire.

La polémique s'est étendue aux émissions sportives, la BBC Radio ayant consacré un débat à la question de savoir si la Premier League s'était transformée en « farce », tandis que Gary Neville, ancienne vedette de Manchester United et consultant de Sky Sports, a adopté une position plus tranchée.

Neville a déclaré, après la victoire de Manchester City contre Liverpool, qu'il serait heureux d'être dispensé de commenter les matches de l'équipe durant les prochains mois, jusqu'à ce que le verdict soit rendu dans cette affaire.

Malgré la polémique grandissante, Manchester City poursuit sa course à la première place de la Premier League, avec trois points d'avance sur Arsenal, et se prépare à affronter le Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des champions, un nouveau test au cours duquel il espère poursuivre sa série de résultats positifs, loin des pressions croissantes en dehors du terrain.